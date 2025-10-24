Dois homens são mortos e dois presos após confronto com PMs

Dois homens são mortos e dois são presos após confronto com policiais em FortalezaSuspeitos atiraram contra uma equipe do Bope dentro da comunidade Boa Vista após policiais serem acionados para ocorrência no local na noite dessa quinta-feira, 23
Dois homens foram mortos na noite dessa quinta-feira, 23, no bairro Castelão, em Fortaleza, durante um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
O caso aconteceu após os policiais serem acionados para uma ocorrência na região. No local, criminosos estariam ameaçando moradores na rua 31 de Abril, na comunidade Boa Vista. Ao chegar na região, os agentes de segurança chamaram os moradores do local da denúncia, no momento em que foram recebidos a tiros por suspeitos na comunidade.
De acordo com a PMCE, os policiais entraram em um imóvel e deram início a um confronto armado contra os suspeitos. Na ação, dois homens foram atingidos pelos policiais. Eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da avenida Perimetral, mas morreram no local.
Um terceiro suspeito tentou fugir, mas foi capturado em uma residência na região, enquanto o outro foi detido dentro do imóvel onde aconteceu o confronto.
Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .380, dois revólveres e três aparelhos celulares. Também foram encontradas 28 munições calibre .380, seis calibre .38, duas calibre .40 e duas calibre 9mm.
Os dois criminosos foram encaminhados para o 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), onde foram autuados por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. As diligências continuam sendo realizadas na região, com o objetivo de identificar e capturar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.