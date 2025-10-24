Dois homens são mortos e dois presos após confronto com PMs

Imagem de apoio ilustrativo. Suspeitos foram mortos após confronto com o Bope, da PMCE, no bairro Castelão / Crédito: THAÍS MESQUITA

Dois homens foram mortos na noite dessa quinta-feira, 23, no bairro Castelão, em Fortaleza, durante um confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso aconteceu após os policiais serem acionados para uma ocorrência na região. No local, criminosos estariam ameaçando moradores na rua 31 de Abril, na comunidade Boa Vista. Ao chegar na região, os agentes de segurança chamaram os moradores do local da denúncia, no momento em que foram recebidos a tiros por suspeitos na comunidade.