Famílias que vieram de área do CV teriam sido expulsas de residencial pelo TCP

Criminosos são suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Pelo menos duas famílias foram expulsas de suas residências no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em agosto passado. A medida foi motivada pela suspeita de que essas famílias mantinham vínculos com a facção Comando Vermelho (CV), rival do TCP, em razão de terem residido anteriormente em um bairro sob domínio da facção carioca.

A investigação conduzida pelo 20º Distrito Policial da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) revela que suspeitos teriam afirmado que, por as famílias serem provenientes de uma região dominada pelo CV, no bairro Planalto Pici, elas possuíam suposta ligação com membros da facção carioca, apesar de já residirem no Jangurussu há dois anos. De acordo com o delegado Huggo Leonardo de Lima, titular da 20º DP, a suspeita seria apenas por elas terem vindo de outra região e que não ficou confirmado nas investigações nenhuma ligação das vítimas com outro grupo criminoso. Após as expulsões, dois representantes das famílias foram à delegacia denunciar o caso. A investigação identificou três suspeitos envolvidos nas expulsões, que foram presos nesta terça-feira, 21, no bairro Jangurussu. Segundo o delegado, durante as ações, os suspeitos teriam dado apenas cinco minutos para que as famílias desocupassem suas residências e ainda teriam roubado pertences de uma das vítimas.

Entre os materiais, uma geladeira duplex inox. "Quando nós abordamos os indivíduos dentro de casa, uma das primeiras coisas que a gente viu foi a geladeira. A gente percebeu que era a geladeira por conta da descrição da geladeira feita pela vítima", disse o delegado. A outra família teria sido expulsa no dia seguinte do registro da primeira expulsão no local. Nesse caso, os suspeitos teriam dado tempo para os moradores recolherem os pertences, conseguindo ainda uma caminhão de frete para o deslocamento dos seus materiais.