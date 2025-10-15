Moradores são expulsos do Cidade Jardim por terem parentes no CV

Pichação alusiva à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com as vítimas, Matheus costuma atender os policiais que vão ao Cidade Jardim I, repassando informações falsas aos agentes. “Ele se passa por cidadão e fica dizendo aos policiais que os apartamentos em que as pessoas foram expulsas não tem nenhum faccionado dentro”, disse uma delas. “(...) Depois que os policiais vão embora, ele avisa aos amigos faccionados para que eles ocupem os apartamentos, pois os policiais achavam que não tinha faccionado nesses apartamentos”. Além de Matheus, as vítimas ainda listaram outros chefes do TCP que estariam por trás das ameaças. Suspeito nega os crimes Matheus negou ter qualquer tipo de ligação com facções. No 8º DP, ele se apresentou como líder comunitário, disse já ter trabalhado como assessor de um vereador e que as vítimas teriam “raiva” dele por questões políticas.