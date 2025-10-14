Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Residencial Cidade Jardim volta a registrar expulsão de moradores

Residencial Cidade Jardim volta a registrar expulsão de moradores

Conjunto habitacional registra disputa entre facções criminosas rivais. Um suspeito de envolvimento nas expulsões foi preso pela Polícia Militar
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nessa segunda-feira, 13, e nesta terça-feira, 14, moradores do residencial Cidade Jardim I — localizado no bairro José Walter, em Fortaleza — deixaram suas residências após serem ameaçados por integrantes de facções criminosas. Após as expulsões, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) reforçou a presença no habitacional. Um suspeito foi preso.

A expulsão reflete o aumento da tensão entre as facções criminosas que agem na região. Enquanto no Cidade Jardim I, há a presença do Terceiro Comando Puro (TCP), no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).

Na última sexta-feira, 10, um homem foi assassinado no Cidade Jardim I. Já no fim de semana, a PM recebeu informações que indicavam que poderia haver um confronto entre as duas facções no Cidade Jardim I.

Em diligências, os policiais conseguiram efetuar a prisão de quatro suspeitos. A ação policial também resultou na apreensão de uma pistola calibre .40, três revólveres calibre .38 e 91 munições.

Já a partir dessa segunda, começou a circular nas redes sociais um “salve” atribuído ao TCP em que a facção ameaçava moradores que “colarem” com integrantes do CV.

Leia mais

Também na segunda, um homem foi preso suspeito de “apontar imóveis pertencentes a familiares de um indivíduo atualmente recluso e identificado como antigo líder criminoso da região”, conforme divulgou a PM.

A corporação também informou que, após ser apontado como o autor dos crimes, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi localizado pelos PMs e conduzido voluntariamente ao 8º Distrito Policial (8º DP), também localizado no José Walter.

Ele havia dito aos PMs que era Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e disse que sua arma havia sido roubada. No 8º DP, porém, as vítimas formalizaram as denúncias contra o suspeito e ele foi autuado em flagrante.

“Diante das informações colhidas e da unanimidade dos relatos, a autoridade policial plantonista deu voz de prisão ao suspeito com fundamento no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata sobre a constituição e participação em organização criminosa”, afirmou a PM.

A prisão não impediu que moradores continuassem a deixar suas casas nesta terça. Policiais do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) estiveram nessa terça no Cidade Jardim I, reforçando o policiamento para a mudança dos moradores.

O POVO procurou a PM nesta terça buscando saber quais os resultados das ações desta terça, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar