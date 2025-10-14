Residencial Cidade Jardim volta a registrar expulsão de moradores

Residencial Cidade Jardim volta a registrar expulsão de moradoresConjunto habitacional registra disputa entre facções criminosas rivais. Um suspeito de envolvimento nas expulsões foi preso pela Polícia Militar
Nessa segunda-feira, 13, e nesta terça-feira, 14, moradores do residencial Cidade Jardim I — localizado no bairro José Walter, em Fortaleza — deixaram suas residências após serem ameaçados por integrantes de facções criminosas. Após as expulsões, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) reforçou a presença no habitacional. Um suspeito foi preso.
A expulsão reflete o aumento da tensão entre as facções criminosas que agem na região. Enquanto no Cidade Jardim I, há a presença do Terceiro Comando Puro (TCP), no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).
Na última sexta-feira, 10, um homem foi assassinado no Cidade Jardim I. Já no fim de semana, a PM recebeu informações que indicavam que poderia haver um confronto entre as duas facções no Cidade Jardim I.
Em diligências, os policiais conseguiram efetuar a prisão de quatro suspeitos. A ação policial também resultou na apreensão de uma pistola calibre .40, três revólveres calibre .38 e 91 munições.
Já a partir dessa segunda, começou a circular nas redes sociais um “salve” atribuído ao TCP em que a facção ameaçava moradores que “colarem” com integrantes do CV.
Também na segunda, um homem foi preso suspeito de “apontar imóveis pertencentes a familiares de um indivíduo atualmente recluso e identificado como antigo líder criminoso da região”, conforme divulgou a PM.
A corporação também informou que, após ser apontado como o autor dos crimes, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi localizado pelos PMs e conduzido voluntariamente ao 8º Distrito Policial (8º DP), também localizado no José Walter.
Ele havia dito aos PMs que era Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e disse que sua arma havia sido roubada. No 8º DP, porém, as vítimas formalizaram as denúncias contra o suspeito e ele foi autuado em flagrante.
“Diante das informações colhidas e da unanimidade dos relatos, a autoridade policial plantonista deu voz de prisão ao suspeito com fundamento no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, que trata sobre a constituição e participação em organização criminosa”, afirmou a PM.
A prisão não impediu que moradores continuassem a deixar suas casas nesta terça. Policiais do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) estiveram nessa terça no Cidade Jardim I, reforçando o policiamento para a mudança dos moradores.
O POVO procurou a PM nesta terça buscando saber quais os resultados das ações desta terça, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.