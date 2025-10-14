Residencial Cidade Jardim volta a registrar expulsão de moradores

Residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Walter. Imagem meramente ilustrativa / Crédito: MAURI MELO

Nessa segunda-feira, 13, e nesta terça-feira, 14, moradores do residencial Cidade Jardim I — localizado no bairro José Walter, em Fortaleza — deixaram suas residências após serem ameaçados por integrantes de facções criminosas. Após as expulsões, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) reforçou a presença no habitacional. Um suspeito foi preso.

A expulsão reflete o aumento da tensão entre as facções criminosas que agem na região. Enquanto no Cidade Jardim I, há a presença do Terceiro Comando Puro (TCP), no Cidade Jardim II, atua o Comando Vermelho (CV).



Também na segunda, um homem foi preso suspeito de “apontar imóveis pertencentes a familiares de um indivíduo atualmente recluso e identificado como antigo líder criminoso da região”, conforme divulgou a PM.

A corporação também informou que, após ser apontado como o autor dos crimes, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi localizado pelos PMs e conduzido voluntariamente ao 8º Distrito Policial (8º DP), também localizado no José Walter.

Ele havia dito aos PMs que era Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e disse que sua arma havia sido roubada. No 8º DP, porém, as vítimas formalizaram as denúncias contra o suspeito e ele foi autuado em flagrante.

