CV expulsa moradores após "dominar" comunidade próxima ao Castelão

Relatório da Draco colacionou publicações nas redes sociais que celebravam o domínio do Comando Vermelho na comunidade da 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista / Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Após um foguetório anunciar, na quinta-feira, 16, o domínio da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na comunidade 30 de Abril — localizada nas proximidades da Arena Castelão, no bairro Boa Vista, em Fortaleza —, expulsões de moradores foram registradas na região. Além disso, na madrugada desta segunda-feira, 20, um homem foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida em um ataque criminoso na comunidade. Os crimes se inserem em um contexto de disputa entre o CV e a facção Massa Carcerária que já dura meses.

Até o CV reivindicar a posse do território na semana passada, era a Massa quem agia na comunidade. Integrantes do CV provenientes da região do Grande Pirambu realizaram diversos ataques contra os rivais ao longo do ano, o que fez com que alguns moradores da comunidade decidissem abandonar suas casas. Os criminosos chegaram a, até mesmo, publicar em redes sociais fotos dos preparativos realizados para as "batidas", em que trajavam roupas camufladas e ostentavam armas de fogo, como registrado em um relatório da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Entre essas ações está um ataque criminoso ocorrido em 30 de julho passado, no qual morreram Antônio Marcos Paulino e Davi Xavier da Silva. O episódio ainda resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de três fuzis, de uma carabina de pressão e de três pistolas. Conforme as Forças de Segurança, tanto os mortos quanto os presos eram integrantes do CV que teriam ido ao local atacar os inimigos.

Outros dois fuzis foram apreendidos em uma outra ofensiva do CV realizada em 30 de setembro. Nessa ocasião, três homens foram presos após entrarem em confronto com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE). Um dos suspeitos foi baleado e mais quatro pistolas e uma granada foram apreendidas.

Desde então, pessoas que são acusadas pelos membros do CV de terem algum tipo de relação com integrantes da Massa passaram a ser ameaçadas. Na sexta-feira, 17, um homem foi preso suspeito de participar da expulsão de uma família da comunidade.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), na manhã de sexta, moradores que haviam sido expulsos de casa pelo CV acionaram a PM para escoltar a mudança deles. Após a mudança, os PMs voltaram ao local e constataram que dois homens haviam se apossado do imóvel.

Ao observar a chegada dos agentes de segurança, um dos homens fugiu pulando o muro da residência. Um outro homem, porém, foi preso. Com Ítalo Gabriel Gomes Menezes, foi apreendida uma arma de fogo e munições.



Ítalo Gabriel negou envolvimento com os crimes. Em depoimento, ele afirmou que havia ido ao local para se relacionar com uma mulher e que o irmão dela, ao avistar a chegada da Polícia, fugiu deixando a arma para trás.

O suspeito ainda acrescentou que abriu a porta e autorizou a entrada dos PMs. Ítalo Gabriel teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Dupla lesão à bala é registrada na madrugada na 30 de Abril

Já na madrugada desta segunda, uma nova ação criminosa foi registrada na 30 de Abril, deixando um homem morto e uma mulher baleada de raspão.