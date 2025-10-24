Professor é afastado após fazer gesto que remete à masturbação durante aula em Fortaleza

Professor é afastado após fazer gesto que remete à masturbação durante aula em FortalezaProfissional foi afastado do trabalho e será demitido; caso é investigado pela Polícia Civil (PC-CE)
Um professor teria sido flagrado por alunos se masturbando durante aula em uma escola estadual no bairro Coaçu, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 23. De acordo com a Secretaria de Educação (Seduc), o docente foi afastado da função após o episódio e será demitido. Caso é investigado pela Polícia Civil (PC-CE).
Leia também | Corridas de rua na Beira Mar terão mudanças no local de largada e horários de montagem
Imagens gravadas por alunos, encaminhadas ao O POVO, mostram o homem sentado em sua mesa na sala de aula, fazendo um gesto que remete à masturbação mesmo com a presença de estudantes. Após tomar conhecimento do fato, familiares chegaram a ir à escola, reivindicar um posicionamento da instituição.
De acordo com a Seduc, a Superintendência da Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em conjunto com a escola, "adotou as providências necessárias para que a apuração fosse feita de maneira eficiente e dentro da legalidade", e o profissional, que atua como temporário, "foi afastado e será demitido".
Escola vai contar com serviço de psicologia e serviço social da Sefor. Além disso, a Seduc destaca que a instituição dispõe da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente.
"A Secretaria da Educação (Seduc) repudia todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar. A Secretaria orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais", frisa pasta.
Caso está sendo investigado
Procurada pelo O POVO, a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a PC-CE "apura uma denúncia relacionada a uma ocorrência em uma instituição de ensino, no bairro Coaçu".
"A Polícia Civil reforça a importância do registro do caso por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) e do comparecimento das vítimas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), unidade especializada da PCCE que apura o caso", destaca.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente