Professor é afastado após fazer gesto que remete à masturbação durante aula em Fortaleza

Profissional foi afastado do trabalho e será demitido; caso é investigado pela Polícia Civil (PC-CE)

Um professor teria sido flagrado por alunos se masturbando durante aula em uma escola estadual no bairro Coaçu, em Fortaleza , nessa quinta-feira, 23. De acordo com a Secretaria de Educação (Seduc), o docente foi afastado da função após o episódio e será demitido. Caso é investigado pela Polícia Civil (PC-CE).

Imagens gravadas por alunos, encaminhadas ao O POVO, mostram o homem sentado em sua mesa na sala de aula, fazendo um gesto que remete à masturbação mesmo com a presença de estudantes. Após tomar conhecimento do fato, familiares chegaram a ir à escola, reivindicar um posicionamento da instituição.

De acordo com a Seduc, a Superintendência da Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), em conjunto com a escola, "adotou as providências necessárias para que a apuração fosse feita de maneira eficiente e dentro da legalidade", e o profissional, que atua como temporário, "foi afastado e será demitido".

Escola vai contar com serviço de psicologia e serviço social da Sefor. Além disso, a Seduc destaca que a instituição dispõe da Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente.

"A Secretaria da Educação (Seduc) repudia todo tipo de assédio, dentro ou fora do ambiente escolar. A Secretaria orienta que as denúncias sejam registradas por meio da Ouvidoria, pela Central 155, e através das autoridades legais", frisa pasta.