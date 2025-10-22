Suspeitos de expulsar moradores em 3 bairros de Fortaleza são presos

Morador teve a residência pichada com ordem para que saísse da casa / Crédito: Leitor via WhatsApp

Pelo menos, cinco suspeitos de expulsar moradores de suas casas em três bairros de Fortaleza foram presos nessa segunda-feira, 20, e terça-feira, 21. Os casos ocorreram no conjunto Tupinambá, localizado no bairro Antônio Bezerra; no residencial José Euclides, no Jangurussu; e no Cidade Jardim I, no José Walter. Na noite de segunda-feira, 20, um homem identificado como Leandro Costa Cabelo Branco, de 25 anos, foi preso por policiais militares suspeito de participar de expulsões de moradores no conjunto Tupinambá.

Na madrugada de segunda, ao lado de outras duas pessoas, Leandro teria danificado câmeras e quadros de energia e ainda furtado o portão de um condomínio do conjunto Tupinambá. Em depoimento, ele negou ser faccionado e ter danificado ou furtado a propriedade. Já no Jangurussu, três homens foram presos na tarde da terça-feira, 21, suspeitos de expulsar moradores no José Euclides. Janderson Almeida Duarte, de 18 anos, Francisco Torres Mariano, de 23 anos, e Davi de Oliveira Pereira, de 22 anos, são integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), conforme investigações do 20º Distrito Policial (20º DP), o antigo 30º DP. Como O POVO já mostrou, pelo menos duas famílias haviam sido expulsas do residencial em agosto. Em um dos relatos, a vítima disse que cerca de seis pessoas chegaram ao apartamento onde morava afirmando que ela teria “cinco minutos” para deixar o local.

A vítima disse que saiu apenas “com a roupa do corpo” e que constatou que todos os seus móveis haviam sido subtraídos pelos criminosos quando ela retornou no dia seguinte para buscá-los sob escolta policial.

Todos os três suspeitos presos negaram serem membros do TCP. Francisco confessou estar vendendo cocaína há cerca de três meses, mas disse que não tem relação com a expulsão de moradores. Confrontado sobre a existência de uma geladeira no apartamento dele, que seria de um morador expulso do residencial, Francisco disse que comprou-a recentemente de uma pessoa que não conhece e que não sabia da procedência criminosa do eletrodoméstico.

Davi, por sua vez, disse que foi preso no momento em que fumava maconha em um apartamento vizinho ao de Francisco, unidade que está abandonada e quebrada. Davi e Francisco tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, tendo sido considerados os antecedentes criminais que ostentavam. Já Janderson, que não tinha passagens pela Polícia, teve a prisão substituída por medidas cautelares, que incluem o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Expulsão de moradores no Cidade Jardim I

Por fim, no residencial Cidade Jardim I, localizado no José Walter, Francisco Felipe da Silva Barbosa, de 30 anos, foi preso também na terça por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).