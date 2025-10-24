Mortos em intervenção policial na Boa Vista teriam expulsado moradores de casa

Mortos em intervenção policial na Boa Vista teriam expulsado moradores de casaRobson Rodrigues do Nascimento e um homem identificado até o momento apenas como Vitinho seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV)
A ação policial que resultou na morte de dois suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Boa Vista, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 23, teve início após denúncias de que um grupo havia expulsado moradores de um duplex situado na rua 31 de Abril e passado a ocupar o imóvel.
Além das mortes de Robson Rodrigues do Nascimento, conhecido como “Sementinha”, e de um homem identificado até o momento apenas como “Vitinho”, dois outros suspeitos foram presos: Valdemar Cordeiro Barroso Neto, de 22 anos, e Jeovah Manassés Nobre da Silva, de 18 anos.
Os PMs que atuaram na ocorrência afirmaram, em depoimento, que, ao chegarem à casa, foram alvo de disparos de arma de fogo e reagiram. Um dos atiradores estava logo na entrada da casa, enquanto o outro se encontrava no alto da escada do duplex.
Findado o tiroteio, os PMs narram que se depararam com Robson e Vitinho feridos e, com isso, levaram-nos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro José Walter. Os dois, porém, não resistiram.
Já Valdemar foi encontrado escondido em um dos cômodos do térreo do duplex. No imóvel em frente ao duplex — que, os PMs apuraram, funcionava como ponto de apoio da facção —, foi preso Jeovah Manassés.
Ambos os suspeitos que foram presos negaram ser integrantes do CV. Valdemar afirmou que estava na casa vizinha à que registrou a dupla intervenção policial e que lavava as mãos quando os PMs o abordaram. Ele ainda disse não conhecer nem Sementinha, nem Vitinho, nem Jeovah — este também negou conhecer os dois homens que morreram.
Em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 24, a Justiça decretou a prisão preventiva de Valdemar e Jeovah.
Na ação policial, ainda foram apreendidos: uma pistola calibre .380 e dois revólveres, assim como três celulares, 28 munições calibre .380, seis calibre .38, duas calibre .40 e duas calibre 9mm.
Conflito entre facções criminosas na Boa Vista
Os moradores das ruas 30 e 31 de Abril têm sofrido com a disputa entre facções criminosas ao longo deste ano. Como O POVO tem mostrado, a região registrava atuação da facção Massa Carcerária e era alvo de ataques do Comando Vermelho.
Em 16 de outubro passado, integrantes do CV promoveram uma queima de fogos para anunciar o domínio da região. Desde então, moradores acusados de ter algum tipo de relação com membros da Massa passaram a ser expulsos de suas casas.
No dia 17 de outubro, um homem foi preso suspeito de se apossar de uma casa na rua 30 de Abril. E na segunda-feira passada, dia 20 de outubro, um ataque, que teria sido perpetrado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), deixou um morto e uma mulher ferida também na 30 de Abril.
