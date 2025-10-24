Mortos em intervenção policial na Boa Vista teriam expulsado moradores de casa

Ação policial que deixou dois suspeitos mortos e prendeu outros dois homens no bairro Boa Vista também resultou na apreensão de três armas de fogo / Crédito: Divulgação/PM-CE

A ação policial que resultou na morte de dois suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Boa Vista, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 23, teve início após denúncias de que um grupo havia expulsado moradores de um duplex situado na rua 31 de Abril e passado a ocupar o imóvel. Além das mortes de Robson Rodrigues do Nascimento, conhecido como “Sementinha”, e de um homem identificado até o momento apenas como “Vitinho”, dois outros suspeitos foram presos: Valdemar Cordeiro Barroso Neto, de 22 anos, e Jeovah Manassés Nobre da Silva, de 18 anos.