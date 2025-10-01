Usuários reclamam de atrasos dos ônibus em Fortaleza

Durante dois dias, alguns usuários tiveram de adaptar e utilizar diferentes rotas e linhas

O relato acontece após Fortaleza ter 25 linhas de ônibus suspensas e 29 com frotas reduzidas sem aviso prévio aos usuários. Medida unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Fortaleza (Sindiônibus) começou segunda-feira, 29, e continuou no dia seguinte, 30. Na tarde da terça-feira, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou que as linhas voltariam a circular.

No terminal do Antônio Bezerra, o autônomo Antônio Gutemberg, 38, esperava há 30 minutos pela linha 200 (Antônio Bezerra/BRT/Centro) quando decidiu trocá-la pela 086 (Antônio Bezerra/ Santos Dumont). Ideia foi agilizar o dia, já que ele trabalha repondo produtos em estabelecimentos comerciais no Centro da Cidade.

O POVO acompanhou a retomada de algumas rotas na manhã desta quarta-feira, 1ª.

Maria Clara, 19, vendedora, conta que se surpreendeu com o retorno do funcionamento das linhas, assim como a suspensão. Nos últimos dois dias, ela, que também costumava usar a linha 200, precisou ter uma alternativa e trocou pela a linha 072, muito mais lotada. "Foi péssimo", define o período.

Marilene da Silva, 66, operária aposentada, aguardava a passagem da linha 217 (Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra) há uma hora. Ao chegar, o veículo foi em direção à garagem, frustrando a espera de Marilene.

Com problemas ósseos, ela relata que deve substituir a viagem pela linha 214. "Eu acho que o governo devia botar as coisas corretas para a gente não sofrer tanto. Faltou um pouco mais de comunicação", reclama.