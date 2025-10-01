Usuários reclamam de atrasos dos ônibus em Fortaleza

Linhas de ônibus voltam a circular em Fortaleza; veja relatos de passageirosDurante dois dias, alguns usuários tiveram de adaptar e utilizar diferentes rotas e linhas
No terminal do Antônio Bezerra, o autônomo Antônio Gutemberg, 38, esperava há 30 minutos pela linha 200 (Antônio Bezerra/BRT/Centro) quando decidiu trocá-la pela 086 (Antônio Bezerra/ Santos Dumont). Ideia foi agilizar o dia, já que ele trabalha repondo produtos em estabelecimentos comerciais no Centro da Cidade.
O relato acontece após Fortaleza ter 25 linhas de ônibus suspensas e 29 com frotas reduzidas sem aviso prévio aos usuários. Medida unilateral do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Fortaleza (Sindiônibus) começou segunda-feira, 29, e continuou no dia seguinte, 30. Na tarde da terça-feira, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou que as linhas voltariam a circular.
O POVO acompanhou a retomada de algumas rotas na manhã desta quarta-feira, 1ª.
Maria Clara, 19, vendedora, conta que se surpreendeu com o retorno do funcionamento das linhas, assim como a suspensão. Nos últimos dois dias, ela, que também costumava usar a linha 200, precisou ter uma alternativa e trocou pela a linha 072, muito mais lotada. "Foi péssimo", define o período.
Marilene da Silva, 66, operária aposentada, aguardava a passagem da linha 217 (Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra) há uma hora. Ao chegar, o veículo foi em direção à garagem, frustrando a espera de Marilene.
Com problemas ósseos, ela relata que deve substituir a viagem pela linha 214. "Eu acho que o governo devia botar as coisas corretas para a gente não sofrer tanto. Faltou um pouco mais de comunicação", reclama.
2 linhas passaram por ajustes
403 Parangaba/Expedicionários/Centro
629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
29 linhas que tiveram redução de frota
21 Luciano Cavalcante/Papicu
25 Opaia/Lagoa
26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 Parangaba/Lagoa
65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 Siqueira/Perimetral/Messejana
87 Expresso/Siqueira/Papicu
89 Expresso/Parangaba/Papicu
110 Vila do Mar/Centro
300 Expresso/Siqueira/Centro
338 Canindezinho/Siqueira
340 Cj Itaperi/Parangaba
353 Parangaba/Parque Veras
361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 Bom Jardim II/Siqueira
378 Urucutuba/Siqueira
394 Parque Universitários/Lagoa
411 Lagoa/Montese/Centro
421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
622 Pedras II/Messejana
636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 Guajerú I/Messejana
650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 Jardim Castelão/Centro
702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
25 linhas que tiveram operação suprimida
14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
20 Campus do Pici
22 Jardim das Oliveiras/Centro
81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
97 Antônio Bezerra/Siqueira
106 Floresta/Centro
200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 Aracapé/Centro
400 Osório de Paiva/Siqueira
404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
633 Passaré/Centro
653 Santa Fé/Messejana
668 Parque Betânia/Messejana
701 Parque Americano/Centro
835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 Papicu/Varjota/Centro
1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará
(Colaborou Gabriele Félix e Kaio Pimentel)
