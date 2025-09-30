Morre Geraldo, de sebo tradicional no Centro de Fortaleza, aos 83

Morre livreiro Geraldo, de sebo tradicional no Centro de Fortaleza, aos 83 anosO estabelecimento, localizado na rua 24 de maio, ficou conhecido entre os estudantes universitários e leitores de Fortaleza
O livreiro Geraldo Paulo Duarte, conhecido por sua trajetória como proprietário do Sebo O Geraldo, no Centro de Fortaleza, morreu nesta segunda-feira, 30, aos 83 anos. A notícia foi confirmada no perfil oficial do estabelecimento.
Em publicação, o prefeito Evandro Leitão (PT) também lamentou a perda do livreiro — “Sempre que passava pela rua eu me esforçava para vê-lo, mesmo que de relance, sentado em sua mesa na entrada do Sebo”, destacou.
Liderado por Geraldo, o sebo na rua 24 de maio possui mais de 200 mil volumes. Durante a pandemia de Covid-19, o segmento foi expandido e chegou às redes sociais, com perfil no Instagram movimentando os livros disponíveis.
O presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI), Eliézer Rodrigues, indicou a predileção especial do livreiro por obras relacionadas à história de Fortaleza.
“Certa vez, Geraldo me confidenciou que as minhas obras, antes de expostas nas prateleiras, eram lidas por ele, e na sequência eram indicadas aos pesquisadores comprantes”, relata. “Perdi o meu amigo e livreiro! Agora, só tristeza!”.
Para a estudante de Letras Raquel Rodrigues, 27, cliente do estabelecimento, Geraldo será lembrado pela simpatia e amor aos livros.
“De fato, é o melhor sebo de Fortaleza. Se está ali há tantos anos, com certeza é pelo amor dele à leitura. Sei que vai fazer falta pra muita gente chegar ali e não ver mais ele sentadinho, rodeado de livros”, afirma.
O sentimento é compartilhado pelo jornalista Carlos Viana, colunista do O POVO +. “O Geraldo era gentileza em pessoa. Todos os meses compro alguns livros e, depois de digitalizá-los, por muitos anos vendia-os ao Geraldo. Ele sempre me tratou muito bem, além de me indicar ótimos livros”, diz.
