Morre Geraldo, de sebo tradicional no Centro de Fortaleza, aos 83

O livreiro Geraldo Paulo Duarte ficou conhecido em Fortaleza como proprietário do Sebo O Geraldo, no Centro / Crédito: Thais Mesquita/O POVO em 13.05.2021

O livreiro Geraldo Paulo Duarte, conhecido por sua trajetória como proprietário do Sebo O Geraldo, no Centro de Fortaleza, morreu nesta segunda-feira, 30, aos 83 anos. A notícia foi confirmada no perfil oficial do estabelecimento. Em publicação, o prefeito Evandro Leitão (PT) também lamentou a perda do livreiro — “Sempre que passava pela rua eu me esforçava para vê-lo, mesmo que de relance, sentado em sua mesa na entrada do Sebo”, destacou.

Liderado por Geraldo, o sebo na rua 24 de maio possui mais de 200 mil volumes. Durante a pandemia de Covid-19, o segmento foi expandido e chegou às redes sociais, com perfil no Instagram movimentando os livros disponíveis. O presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI), Eliézer Rodrigues, indicou a predileção especial do livreiro por obras relacionadas à história de Fortaleza. "Certa vez, Geraldo me confidenciou que as minhas obras, antes de expostas nas prateleiras, eram lidas por ele, e na sequência eram indicadas aos pesquisadores comprantes", relata. "Perdi o meu amigo e livreiro! Agora, só tristeza!".