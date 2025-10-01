Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pessoas idosas terão horário preferencial nas Areninhas de Fortaleza

A medida compõe o Programa Fortaleza para Todas as Idades, que destina uso especial para o público nos 133 equipamentos para atividades físicas das 6 às 8 horas
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
A prioridade para atividades físicas nas 133 Areninhas de Fortaleza será destinada aos idosos, das 6h às 8 horas. A Prefeitura da Capital deverá formalizar a medida nesta quarta-feira, 1º, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa.

Em 2025, Ceará registra 744 denúncias de violação de direitos de idosos; SAIBA

O lançamento dessa portaria reunirá o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar, e a primeira-dama do Município, Cristiane Leitão, na Cidade da Criança, no Centro, às 16 horas.

O anúncio integra o Programa Fortaleza para Todas as Idades, com foco na proteção e cuidado integral da terceira idade, dentro do Plano Fortaleza Inclusiva.

"A medida amplia o acesso a espaços esportivos de bairro e incentiva a prática regular de exercícios em ambientes seguros e próximos da comunidade", informa a gestão.

Como marco inicial, a Cidade da Criança receberá a primeira sessão de atividades físicas para pessoas idosas, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Ceará, com aulas de alongamento, ginástica e orientações de saúde.

Lista de Areninhas por Regional

  • Regional 1

Areninha Alderi Duarte Belo (Campo Do Cancão)
Rua Alfa, s/n - Vila Velha
Areninha Barra Do Ceará - Goiabeiras
Rua dos Abolicionistas, s/n - Barra do Ceará
Areninha Beira Rio – Morro do Santiago
Rua Ceci, 315 - Barra do Ceará
Areninha Jardim Iracema
Conselheiro Lafaiete, 244 - Jardim Iracema
Areninha Lagoa do Urubu (Floresta)
Rua Antenor Almeida, s/n - Floresta
Areninha Pirambu
Av Presidente Castelo Branco, 1910 - Pirambu
Areninha Campo do São Pedro
Rua Larga com Rua Ana Maria e Rua Graças Alcançadas, s/n - Barra Do Ceará
Areninha Carlito Pamplona
Avenida Francisco Sá com Rua Dom Hélio Campos, s/n - Carlito Pamplona
Areninha Carrapicho
R 31, s/n com Rua Boa Vista, 23 - Vila Velha
Areninha Conjunto Padre Hélio
Rua Graça Aranha com Travessa Graça Aranha, s/n - Floresta
Areninha Cristo Redentor
Rua Santa Elisa, s/n (Altura do n° 1500 ) - Cristo Redentor
Areninha Praça Beira Rio Vila Velha
Rua 23 com Avenida E, s/n- Vila Velha
Areninha Tancredo Neves (Vila Velha) Vasquinho
Av. K, S/N - Vila Velha
Areninha Campo do Atlântico
Av. Costa Oeste - Pirambu

  • Regional 2

Areninha Papicu
Rua Prisco Bezerra, s/n - Papicu
Areninha Campo do América
Rua José Vilar, s/n – Aldeota
Areninha Santa Terezinha I
Avenida Beira Mar, 4620 – Mucuripe
Areninha Santa Terezinha II
Avenida Beira Mar, 5000 – Mucuripe
Areninha Praia do Futuro 01 - Serviluz
Av Zezé Diogo, 2051 - Vicente Pinzón
Areninha Parque Rio Branco
Av Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape

  • Regional 3

Areninha Antony Costa
Rua Pedro Melo com Rua Hugo Vitor - Antônio Bezerra
Areninha Campo do Tigrão
Rua Candido Jucá com Rua Monsenhor Furtado - Rodolfo Teófilo
Areninha Rodolfo Teófilo - Novo Ideal
Rua Frei Marcelino, 1540 - Rodolfo Teófilo
Areninha Sargento Hermínio
Av Sargento Hermínio, s/n - Monte Castelo
Areninha Thauzer Parente
Rua Pedro Sampaio, 416 - Quintino Cunha
Areninha Edgar Mendes Filho (Ypiranga)
Rua Pedro Melo com Rua Salgado Filho - Antônio Bezerra
Areninha Praça Raquel de Queiroz
Em frente ao North Shopping - Pres. Kennedy
Areninha Mãe Rainha
Rua Aristides Barreto Neto, 200 - São Gerardo
Areninha Joquim Nogueira
Rua São Vicente de Paulo, s/n - Antônio Bezerra

  • Regional 4

Areninha Vila União
Travessa Moreira Gomes - Vila União
Areninha Benfica
Rua Jorge Dumar, S/N, com Avenida Eduardo Girão – Benfica
Areninha Gustavo Braga
Av. João Pessoa, S/N - Bom Futuro
Areninha Lagoa Do Opaia
Avenida Lauro Vieira Chaves, S/N - Vila União
Areninha Lagoa Do Opaia II
Avenida Lauro Vieira Chaves, S/N - Aeroporto
Areninha Parangaba
Rua Gomes Brasil, s/n – Parangaba
Areninha Planalto Universo
Rua Do Sol - Vila União

  • Regional 5

Areninha Bom Jardim
Rua Maranguape com Rua Joao Victor, S/N - Bom Jardim
Areninha Granja Portugal - Teodoro de Castro
Rua Teodoro de Castro com Rua Duas Nações - Granja Portugal
Areninha Praça Da Juventude
Rua Emílio de Menezes com Rua Antônio Neri - Granja Portugal
Areninha Campo do Leite
Rua Nilton Montenegro, 278 – Siqueira
Areninha Praça Santa Clara
Rua Canal Norte, S/N - Bom Jardim
Areninha Bonsucesso
Rua Santa Terezinha, S/N - Bonsucesso
Areninha Praça da Juventude
Travessa Rio de Janeiro, S/N - João XXIII
Areninha 7 de Setembro
Rua da Felicidade, 87 - Siqueira
Areninha Marrocos
Rua Jardim Paroara com Rua Nubia Cavalcante

  • Regional 6

Areninha Coaçu
Rua São Jorge, S/N- Coaçu
Areninha Campo do Murilão
Rua Antônio Barros, S/N (Esquina com Av. Manoel Castelo Branco) - Messejana
Areninha Paulo Benevides
Rua Angélica Gurgel, 227 – Messejana
Areninha São Bernardo
Rua Cecília Meireles com Rua Nossa Senhora de Fátima, S/N - Messejana
Areninha Campo do Alto Alegre - São Bento
Rua 7, S/N com Av. Contorno Sul - São Bento
Areninha São Miguel
Rua Neném Arruda, S/N - Lagoa Redonda
Areninha Alto da Balança
Rua Capitão Aragão com Rua do Piloto, S/N - Alto Da Balança
Areninha Guajeru
Entrada do Guajeru, S/N – Guajeru
Areninha Paupina
Rua 25 De Dezembro, 714 – Paupina
Areninha Pôr do Sol
Coaçu – Coaçu
Areninha Tancredo Neves (Compl. Poliesportivo)
Travessa do Lago com Rua do Córrego - Jardim das Oliveiras
Areninha Lagoa da Messejana
Av. Jornalista Tomaz Coelho - Messejana
Areninha Paupina II
Rua Francileuda Costa, 83 - Paupina
Areninha Campo do Inter
BR 116 - Aerolandia
Areninha Praça Carlos Alberto
Rua Marcolina Ferreira - Lagoa Redonda
Areninha Mangueiral
Rua Dois com Rua Pedestre B - Lagoa Redonda
Areninha Coloral
Rua Pedro Alencar - Jardim das Oliveiras

  • Regional 7

Areninha Valdir Bezerra
Rua Francisca Bezerra, 231 – Sapiranga
Areninha Alvorada
Rua Conselheiro Gomes de Freitas, S/N – Sapiranga
Areninha Lagoa da Zeza
Av. Rogaciano Leite, 2580 - Luciano Cavalcante
Areninha Praia do Futuro 02
Av Clóvis Arrais Maia, 6470 - Praia do Futuro II
Areninha Campo do Canto do Rio
Av Cel. Miguel Dias, S/N - Luciano Cavalcante
Areninha Cidade 2000 I
Avenida das Castanholeiras, 155 - Manoel Dias Branco

  • Regional 8

Areninha Jardim União
Rua Menor Jerônimo S/N com Rua Dois de Maio – Passaré
Areninha Boa Vista - 1º de Abril
Rua 1º de Abril com Rua 2º de Abril, S/N – Boa Vista/Castelão
Areninha Boa Vista
Rua Humberto Holanda Cassundé, S/N - Boa Vista/Castelão
Areninha Campo da Rosalina (Parque II Irmãos)
Rua H, N°251 com Rua L - Parque Dois Irmãos
Areninha José Walter
Rua 69, S/N - José Walter
Areninha Parque II Irmãos
Rua C, 263 - Conjunto Jardim Itaperi - Parque Dois Irmãos
Areninha Planalto Ayrton Senna
Rua I com Rua José Augusto de Oliveira, S/N - Planalto Ayrton Senna
Areninha Serrinha
Av Silas Munguba com Rua VI, S/N – Serrinha
Areninha Vila Betânia
Rua Antônio Bandeira, 128 - Itaperi
Areninha Campo do Palito
Rua J com Rua Matadouro, S/N - Parque Dois Irmãos (Rosalina)
Areninha dos Unidos (Dendê)
Av Bernardo Manuel, S/N - Bairro Dendê
Areninha Lagoa do Passaré
Av. da Saudade, S/N - Boa Vista/Castelão
Areninha Passaré
Rua Safira, S/N com Rua Silvia Maria Peroba - Passaré
Areninha Praça da Cruz Grande
Avenida Silas Munguba com Rua VI – Serrinha
Areninha Jardim Castelão
Rua Estrada do Itaperi, s/n (esquina com Rua Sete) - Passaré
Areninha Itaoca
Rua Álvares Cabral – Itaoca
Areninha Passará
Rua Safira, S/N, com Rua Silvia Maria Peroba - Novo Barroso
Areninha Serrote
Rua Paraguaçu – Serrinha
Areninha Ômega
Rua Pe. Ascenço Gago, 31 – Serrinha

  • Regional 9

Areninha Barroso - Jardim Violeta
Rua Benedito Lacerda, 144 – Barroso
Areninha Barroso
Rua Daura com Maria Perdigão, S/N – Barroso
Areninha Beira Rio - Conjunto Palmeiras
Rua Alcides Gerardo, S/N - Conjunto Palmeiras
Areninha Pedras
Rua Antônio Conrado, S/N - Pedras
Areninha Santa Filomena
Rua Luciano Alves, S/N - Recanto das Flores – Jangurussu
Areninha Santa Maria
Rua Capitão Porfírio com Rua Maria Quintino, S/N – Parque Santa Maria
Areninha Sítio São João
Rua Catolé com Rua 44, S/N - Conjunto Palmeiras
Areninha Campo do Lions
Rua Domingos Alves Ribeiro, S/N com Travessa Lions – Jangurussu
Areninha dos Cajueiros
Rua Professor Paulo Freire, 50, com Rua Nunes Feijó – Jangurussu
Areninha Jangurussu (Campo do Estrela)
Rua José Pinto, 414 com Rua Maronildo de Queiroz - Jangurussu
Areninha Santa Rita
Rua B, n° 80, Conjunto Santa Rita - Barroso
Areninha Maria Tomásia
Av Cora Coralina, S/N - Jangurussu
Areninha Tamandaré
Rua Caroá, S/N - Jangurussu
Areninha Tomaz Coelho
Avenida Jornalista Tomaz Coelho, S/N - Jangurussu
Areninha Areial
Rua Verde 39, 400 - Jangurussu
Areninha Aldemir Martins
Rua Raimundo Cela, 181 - Jangurussu
Areninha São Cristóvão
Rua Gutemberg Braun - São Cristóvão
Areninha Conjunto Palmeiras II
Rua Babaçu - Conjunto Palmeiras
Areninha Real Madrid
Rua Verde 35, 248 - Jangurussu

  • Regional 10

Areninha Alto da Paz
Rua Marcos César, 89 - Jardim Cearense
Areninha Aracapé
Rua Miguel De Aragão, S/N – Aracapé
Areninha Campo dos Bandeirantes
Av E com Rua Ari Lobo, S/N - Parque Santa Rosa
Areninha Conjunto Esperança
Av Contorno Norte, S/N - Conjunto Esperança
Areninha Mondubim - Aracapé 2
Rua Maria Gomes de Sá, s/n, com Rua Epifânio – Mondubim
Areninha Santo Antônio – Mondubim
Rua Waldir Diogo com Av. Contorno Oeste, S/N – Mondubim
Areninha Sítio Córrego
Rua 10 com Rua 6 - Mondubim
Areninha Vila Manoel Sátiro - Campo do São Paulo
Rua Bulgária com Av. Cônego de Castro, S/N - Vila Manoel Sátiro
Areninha Conjunto Esperança (Complexo C3)
Rua Guilhermina Rocha, S/N – Mondubim
Areninha Campo Novo Mondubim / Maria Quevedo
Rua 103, S/N - Novo Mondubim
Areninha do Mondubim
Rua Quartzo com Vereadora Zélia Correia de Souza, S/N – Mondubim
Areninha Fonsequinha
Rua B, S/N - Residencial Marcos Freire - Mondubim
Areninha Campinho Seu Pedro
Rua Jatay, 611 - Mondubim
Areninha Lagoa do Mondubim
Rua Major Montenegro, 1000 - Manoel Sátiro
Areninha Lagoa do Catão
Monte Líbano, 800 - Mondubim
Areninha Parque Presidente Vargas
Rua das Cerejeiras S/N - Parque Presidente Vargas

  • Regional 11

Areninha Campo do Pici
Rua Miramar da Luz, S/N – Pici
Areninha Conjunto Ceará I
Av B, S/N com Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira (Pólo de Lazer) - Conjunto Ceará
Areninha Conjunto Ceará II
Rua 1096, s/n, esquina com Rua 1001 - Conjunto Ceará
Areninha Genibaú
Rua José Mendonça, S/N – Genibaú
Areninha Tocantins
Rua Professor Vieira, S/N com Travessa Tocantins - Autran Nunes
Areninha Conjunto Ceará III
Rua Everisto Reis, S/N - Conjunto Ceará
Areninha Deputado Roberto Mesquita
Rua Pará com Travessa Parazinho – Bela Vista
Areninha Panamericano
Rua Paraná, S/N - Panamericano
Areninha Conjunto Ceará - UV3
Rua 303 B - Conjunto Ceará
Areninha Couto Fernandes
Av. Américo Barreira, 5197 - Demócrito Rocha

  • Regional 12

Areninha Praça do Liceu
Rua Guilherme Rocha com Av. Filomeno Gomes, S/n - Centro

Serviço

Assinatura da portaria que autoriza o uso preferencial das Areninhas de Fortaleza para pessoas idosas

Quando: nesta quarta-feira, 1º
Horário: a partir das 16 horas
Onde: Cidade da Criança, avenida Visconde do Rio Branco, 922, bairro Centro - Fortaleza (CE)

Evandro Leitão

