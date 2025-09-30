Linhas de ônibus suspensas devem voltar a circular nesta quarta-feira, 1°

Leia também: Estudantes da UFC protestam contra o corte de linhas de ônibus em Fortaleza

As 25 linhas de ônibus que estão suspensas em Fortaleza vão voltar a circular nesta quarta-feira, 1°. Informação foi divulgada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), nesta terça-feira, 30, durante a entrega da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Serviluz. Sindionibus diz que foi necessária uma "readequação operacional".

"Estávamos em tratativa, fomos pegos de surpresa tanto quanto a população. E estamos anunciando que todos esses trechos que foram retirados estarão retornando amanhã”, afirmou na ocasião, sem explicar, no entanto, como se chegou a resolução.

Procurado pelo O POVO, o Sindiônibus confirmou o retorno das linhas, informando que, a partir de amanhã a operação dos ônibus "voltará a seguir os parâmetros definidos pela Etufor para cada linha".

"A decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores e fornecedores essenciais, como combustível. A entidade reforça a urgência em ampliar o diálogo sobre o transporte coletivo, de forma a construir soluções conjuntas que garantam a continuidade e a qualidade da mobilidade urbana", disse em nota.

Além das linhas suspensas, outras 29 tiveram frota reduzida por decisão do Sindiônibus, adotada nessa segunda-feira, 29. Conforme sindicato, medida foi emergencial, integrando "um conjunto de ações voltadas a viabilizar a manutenção do serviço em meio ao atual cenário de desequilíbrio financeiro".