Linhas de ônibus suspensas: incremento de topics é estudado

Prefeito Evandro Leitão (PT) disse que suspensão de linhas de ônibus é "ação desrespeitosa" com população / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que estuda incrementar o transporte complementar, composto de vans e topics, para suprir a demanda deixada pelas linhas de ônibus suspensas pelo Sindiônibus nesta segunda-feira, 29. A declaração foi dada durante inauguração de um posto de saúde no bairro Conjunto Ceará. “Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa, de uma outra forma, com transporte complementar, para que a população não fique desassistida. Peço desculpas à população, mas do jeito que a população foi pega de surpresa, nós também fomos”, disse.

LEIA |Usuários criticam falta de comunicação após cortes nas linhas de ônibus Segundo o prefeito, as negociações com o Sindiônibus estavam em curso há quase 60 dias para encontrar soluções para o déficit financeiro reportado pelos empresários. A Prefeitura teria pedido um prazo até 31 de outubro para propor alternativas. VEJA VÍDEO “Inclusive tínhamos dado um incremento, através do governo do estado do Ceará, na ordem de R$ 5 milhões, em duas vezes. Os últimos 2,5 milhões foram [pagos] na semana passada. Estávamos com reunião marcada para ontem às 11 horas quando muito cedo fomos pegos de surpresa”, relatou.

“Me sinto na obrigação de dizer pra população que ela está coberta de razão, porque o transporte público de Fortaleza deixa muito a desejar, mas nós estamos trabalhando para melhorar, inclusive encontrando alternativas para não sermos pegos de surpresa”, disse Evandro. (Colaborou Lara Vieira) Linhas que foram suspensas ou tiveram redução de frota em Fortaleza 2 linhas passaram por ajustes 403 Parangaba/Expedicionários/Centro

629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana 29 linhas que tiveram redução de frota 21 Luciano Cavalcante/Papicu

25 Opaia/Lagoa

26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana

40 Parangaba/Lagoa

65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia

82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana

84 Siqueira/Perimetral/Messejana

87 Expresso/Siqueira/Papicu

89 Expresso/Parangaba/Papicu

110 Vila do Mar/Centro

300 Expresso/Siqueira/Centro

338 Canindezinho/Siqueira

340 Cj Itaperi/Parangaba

353 Parangaba/Parque Veras

361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

366 Bom Jardim II/Siqueira

378 Urucutuba/Siqueira

394 Parque Universitários/Lagoa

411 Lagoa/Montese/Centro

421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro

613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro

622 Pedras II/Messejana

636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana

641 Guajerú I/Messejana

650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro

666 Jardim Castelão/Centro

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro

825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu