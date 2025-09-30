Linhas de ônibus suspensas: incremento de topics é estudado

Linhas de ônibus suspensas: incremento em vans e topics é estudado pela PrefeituraPrefeito afirma que incremento de R$ 5 milhões foi pago ao Sindiônibus e que negociações deveriam ir até 31 de outubro
O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que estuda incrementar o transporte complementar, composto de vans e topics, para suprir a demanda deixada pelas linhas de ônibus suspensas pelo Sindiônibus nesta segunda-feira, 29.
A declaração foi dada durante inauguração de um posto de saúde no bairro Conjunto Ceará. “Nós estamos trabalhando para suprir essa ação desrespeitosa, de uma outra forma, com transporte complementar, para que a população não fique desassistida. Peço desculpas à população, mas do jeito que a população foi pega de surpresa, nós também fomos”, disse.
Segundo o prefeito, as negociações com o Sindiônibus estavam em curso há quase 60 dias para encontrar soluções para o déficit financeiro reportado pelos empresários. A Prefeitura teria pedido um prazo até 31 de outubro para propor alternativas.
“Inclusive tínhamos dado um incremento, através do governo do estado do Ceará, na ordem de R$ 5 milhões, em duas vezes. Os últimos 2,5 milhões foram [pagos] na semana passada. Estávamos com reunião marcada para ontem às 11 horas quando muito cedo fomos pegos de surpresa”, relatou.
“Me sinto na obrigação de dizer pra população que ela está coberta de razão, porque o transporte público de Fortaleza deixa muito a desejar, mas nós estamos trabalhando para melhorar, inclusive encontrando alternativas para não sermos pegos de surpresa”, disse Evandro. (Colaborou Lara Vieira)
Linhas que foram suspensas ou tiveram redução de frota em Fortaleza
- 2 linhas passaram por ajustes
403 Parangaba/Expedicionários/Centro
629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
- 29 linhas que tiveram redução de frota
21 Luciano Cavalcante/Papicu
25 Opaia/Lagoa
26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 Parangaba/Lagoa
65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 Siqueira/Perimetral/Messejana
87 Expresso/Siqueira/Papicu
89 Expresso/Parangaba/Papicu
110 Vila do Mar/Centro
300 Expresso/Siqueira/Centro
338 Canindezinho/Siqueira
340 Cj Itaperi/Parangaba
353 Parangaba/Parque Veras
361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 Bom Jardim II/Siqueira
378 Urucutuba/Siqueira
394 Parque Universitários/Lagoa
411 Lagoa/Montese/Centro
421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
622 Pedras II/Messejana
636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 Guajerú I/Messejana
650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 Jardim Castelão/Centro
702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
- 25 linhas que tiveram operação suprimida
14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
20 Campus do Pici
22 Jardim das Oliveiras/Centro
81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
97 Antônio Bezerra/Siqueira
106 Floresta/Centro
200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 Aracapé/Centro
400 Osório de Paiva/Siqueira
404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
633 Passaré/Centro
653 Santa Fé/Messejana
668 Parque Betânia/Messejana
701 Parque Americano/Centro
835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 Papicu/Varjota/Centro
1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará