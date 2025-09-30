Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é encontrado decapitado e com o tórax aberto em parquinho de Maracanaú

Vítima, que ainda não foi identificada formalmente, foi localizada em um parquinho do bairro Alto Alegre. Facas foram deixadas na cena do crime
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Um homem foi encontrado decapitado e com o tórax e parte do abdômen abertos na manhã desta terça-feira, 30, em um parquinho localizado no bairro Alto Alegre, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Existe a possibilidade de o coração da vítima ter sido arrancado pelos criminosos, mas somente necrópsia irá confirmar.

O homem, que ainda não foi identificado formalmente, também estava com as mãos amarradas. Facas que teriam sido usadas no crime foram localizadas nas proximidades do cadáver. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

“O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será transferido para a Delegacia de Maracanaú, unidade que segue com as investigações”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

 

