Metanol em bebidas: Ceará não tem casos; veja como se proteger

CE ainda não tem casos registrados de bebidas com metanol; veja como se protegerApós casos de intoxicação por metanol resultarem em morte em São Paulo, a Anvisa e outros órgãos competentes aumentam o alerta. Veja como se prevenir
Apesar do Ceará ainda não ter registrado casos de intoxicação por metanol, o alerta é nacional após a confirmação de mortes em São Paulo, onde investigações apontam adulteração de bebidas com a substância.
O episódio reacendeu a atenção sobre práticas ilegais de falsificação de destilados, que oferecem alto risco à saúde e já provocaram surtos em diferentes partes do mundo.
O metanol, também chamado de álcool metílico, é utilizado em indústrias químicas e não deve estar presente em bebidas destinadas ao consumo humano. Mesmo pequenas doses podem ser tóxicas, provocando sintomas graves como perda de visão, convulsões e, em casos mais severos, à morte.
No Brasil, a Polícia Federal (PF) e o Ministério da Justiça já abriram apurações para rastrear a origem do produto químico, identificar os distribuidores e localizar os pontos de venda que comercializavam bebidas adulteradas.
A Anvisa, por sua vez, emitiu recomendações para que consumidores e estabelecimentos redobrem os cuidados.
Metanol em bebidas: casos confirmados em São Paulo
Em setembro de 2025, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo notificou casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol. Entre as vítimas, três mortes já foram confirmadas, além de internações de pessoas que apresentaram sintomas após consumir bebidas como vodca e gim.
Um dos relatos é de um jovem de 23 anos que, após ingerir a bebida, perdeu a visão no dia seguinte e precisou de internação. Ele contou que a garrafa estava lacrada e era de uma marca conhecida, mas análises laboratoriais confirmaram a presença de metanol.
As autoridades destacaram que a adulteração pode ocorrer tanto em garrafas falsificadas quanto em recipientes originais reabastecidos ilegalmente, o que dificulta a percepção imediata do consumidor.
Metanol em bebidas: situação no Ceará
No Ceará, não há casos confirmados até o momento. A Secretaria Estadual da Saúde reforça que mantém vigilância sobre possíveis ocorrências e orienta que qualquer suspeita seja comunicada imediatamente à Vigilância Sanitária Municipal.
Embora os registros atuais estejam concentrados no Sudeste, especialistas alertam que o risco de circulação de bebidas adulteradas é nacional, devido à rede de distribuição paralela que muitas vezes ultrapassa fronteiras regionais.
Histórico de intoxicações por metanol pelo mundo
O caso brasileiro não é isolado. No mesmo mês, autoridades russas confirmaram ao menos 25 mortes por consumo de vodca adulterada com metanol na região de Leningrado. O episódio resultou na prisão de suspeitos envolvidos na produção e distribuição do produto.
Situações semelhantes já ocorreram em outras partes do mundo. Em 2016, na cidade de Irkutsk, na Sibéria, mais de 70 pessoas morreram após consumir um substituto de álcool adulterado com metanol. O episódio ficou conhecido como uma das maiores intoxicações do tipo na Rússia.
Na Espanha, em 1963, o chamado “Caso do metílico”, na Galícia, provocou dezenas de mortes e casos de cegueira irreversível. Esses episódios ilustram a gravidade da contaminação e a necessidade de fiscalização constante.
Metanol em bebidas: como identificar possíveis adulterações
Não existe método caseiro seguro para detectar metanol em bebidas alcoólicas, mas alguns sinais podem ajudar na prevenção. Entre eles:
- Preço muito abaixo do valor de mercado, em promoções suspeitas.
- Rótulo com erros de impressão ou colagem irregular.
- Lacres e tampas frouxos, invólucros rasgados ou com sinais de violação.
- Alterações na cor, turbidez ou presença de sedimentos em destilados, que normalmente são transparentes.
- Odor químico estranho ou sabor adocicado incomum.
- Compra em pontos de venda informais, sem nota fiscal ou registro oficial.
Mesmo assim, especialistas ressaltam que a adulteração pode ser sofisticada, utilizando garrafas e rótulos originais. Por isso, a principal recomendação é adquirir bebidas apenas em locais confiáveis e credenciados.
O que fazer em caso de suspeita de intoxicação por metanol
Os sintomas da intoxicação por metanol podem aparecer entre 12 e 24 horas após o consumo. Entre eles estão dor de cabeça intensa, náusea, vômitos, tontura, dor abdominal, alterações visuais, convulsões e dificuldade para respirar.
Em casos suspeitos, a orientação é buscar atendimento médico imediato e informar o consumo de bebida adulterada. O tratamento pode incluir a administração de antídotos, além de suporte hospitalar e hemodiálise em situações graves.
A recomendação também é não descartar a garrafa consumida. Ela pode auxiliar as autoridades na identificação da contaminação e ajudar em investigações.
Órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária também atuam no monitoramento. No Ceará, a orientação é que denúncias sejam feitas à Vigilância Sanitária local ou por meio do Disque Saúde 136, canal nacional de atendimento do Ministério da Saúde.
Embora o Ceará não registre casos até o momento, especialistas reforçam que a prevenção é a forma mais eficaz de evitar intoxicações.
Isso inclui atenção redobrada dos consumidores, responsabilidade de comerciantes na checagem de fornecedores e atuação rigorosa das autoridades para fiscalizar e punir a prática ilegal.