Metanol em bebidas: Ceará não tem casos; veja como se proteger

Metanol em bebidas alcoólicas pode causar sérios distúrbios de saúde e levar à morte / Crédito: Divulgação/Sentia

Apesar do Ceará ainda não ter registrado casos de intoxicação por metanol, o alerta é nacional após a confirmação de mortes em São Paulo, onde investigações apontam adulteração de bebidas com a substância. O episódio reacendeu a atenção sobre práticas ilegais de falsificação de destilados, que oferecem alto risco à saúde e já provocaram surtos em diferentes partes do mundo.

O metanol, também chamado de álcool metílico, é utilizado em indústrias químicas e não deve estar presente em bebidas destinadas ao consumo humano. Mesmo pequenas doses podem ser tóxicas, provocando sintomas graves como perda de visão, convulsões e, em casos mais severos, à morte. No Brasil, a Polícia Federal (PF) e o Ministério da Justiça já abriram apurações para rastrear a origem do produto químico, identificar os distribuidores e localizar os pontos de venda que comercializavam bebidas adulteradas. A Anvisa, por sua vez, emitiu recomendações para que consumidores e estabelecimentos redobrem os cuidados. Leia mais Governo estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol Sobre o assunto Governo estabelece protocolo para casos de intoxicação por metanol

Metanol em bebidas: casos confirmados em São Paulo Em setembro de 2025, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo notificou casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol. Entre as vítimas, três mortes já foram confirmadas, além de internações de pessoas que apresentaram sintomas após consumir bebidas como vodca e gim. Um dos relatos é de um jovem de 23 anos que, após ingerir a bebida, perdeu a visão no dia seguinte e precisou de internação. Ele contou que a garrafa estava lacrada e era de uma marca conhecida, mas análises laboratoriais confirmaram a presença de metanol. As autoridades destacaram que a adulteração pode ocorrer tanto em garrafas falsificadas quanto em recipientes originais reabastecidos ilegalmente, o que dificulta a percepção imediata do consumidor.

Metanol em bebidas: situação no Ceará No Ceará, não há casos confirmados até o momento. A Secretaria Estadual da Saúde reforça que mantém vigilância sobre possíveis ocorrências e orienta que qualquer suspeita seja comunicada imediatamente à Vigilância Sanitária Municipal. Embora os registros atuais estejam concentrados no Sudeste, especialistas alertam que o risco de circulação de bebidas adulteradas é nacional, devido à rede de distribuição paralela que muitas vezes ultrapassa fronteiras regionais. Histórico de intoxicações por metanol pelo mundo O caso brasileiro não é isolado. No mesmo mês, autoridades russas confirmaram ao menos 25 mortes por consumo de vodca adulterada com metanol na região de Leningrado. O episódio resultou na prisão de suspeitos envolvidos na produção e distribuição do produto.