Integrantes do CV são denunciados por assassinar comerciante em Itapajé

Três integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram denunciados por ordenar e executar o assassinato de um comerciante no município de Itapajé, a 130,31 km de Fortaleza.
A denúncia foi feita pela por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itapajé e do Grupo de Apoio ao Júri (Gajuri), do Ministério Público do Ceará (MPCE). O caso está em segredo de justiça e por isso, os nomes dos acusados não são publicados.
Comerciante deveria pagar mil reais para manter comércio funcionando
O crime ocorreu no dia 17 de agosto, no bairro Santa Rita, em Itapajé, após a vítima pagar um valor inferior ao exigido pela facção criminosa. O dinheiro seria para manter o funcionamento do comércio.
Conforme o MPCE, o comerciante vinha sendo extorquido pela organização criminosa a pagar o valor de R$ 1 mil para manter seu negócio funcionando. No entanto, só conseguiu pagar R$ 400,00.
O grupo criminoso considerou o valor menor como descumprimento. A liderança da facção então autorizou a execução do comerciante.
O executor recebeu a arma e foi até o estabelecimento da vítima, onde, sob o pretexto de entregar um celular para que ele atendesse uma ligação, efetuou disparos. O autor dos disparos foi preso durante as diligências policiais que investigaram o crime.
Na peça acusatória, o Ministério Público requereu que os denunciados sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado — art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e participação em organização criminosa armada — art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013).
O órgão ministerial também pediu que seja fixado valor mínimo de indenização em favor dos familiares da vítima.
