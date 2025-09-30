Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Integrantes do CV são denunciados por assassinar comerciante em Itapajé

Integrantes do CV são denunciados por assassinar comerciante em Itapajé

A denúncia foi feita pela por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itapajé e do Grupo de Apoio ao Júri (Gajuri), do Ministério Público do Ceará (MPCE)
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram denunciados por ordenar e executar o assassinato de um comerciante no município de Itapajé, a 130,31 km de Fortaleza.

A denúncia foi feita pela por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itapajé e do Grupo de Apoio ao Júri (Gajuri), do Ministério Público do Ceará (MPCE). O caso está em segredo de justiça e por isso, os nomes dos acusados não são publicados.

LEIA | Mortos em chacina fariam parte de grupo que extorquia comerciantes em Itapajé

Comerciante deveria pagar mil reais para manter comércio funcionando

O crime ocorreu no dia 17 de agosto, no bairro Santa Rita, em Itapajé, após a vítima pagar um valor inferior ao exigido pela facção criminosa. O dinheiro seria para manter o funcionamento do comércio.

Conforme o MPCE, o comerciante vinha sendo extorquido pela organização criminosa a pagar o valor de R$ 1 mil para manter seu negócio funcionando. No entanto, só conseguiu pagar R$ 400,00.

O grupo criminoso considerou o valor menor como descumprimento. A liderança da facção então autorizou a execução do comerciante.

Leia mais

O executor recebeu a arma e foi até o estabelecimento da vítima, onde, sob o pretexto de entregar um celular para que ele atendesse uma ligação, efetuou disparos. O autor dos disparos foi preso durante as diligências policiais que investigaram o crime.

Na peça acusatória, o Ministério Público requereu que os denunciados sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado — art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e participação em organização criminosa armada — art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013).

O órgão ministerial também pediu que seja fixado valor mínimo de indenização em favor dos familiares da vítima.

Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina em Itapajé | LEIA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar