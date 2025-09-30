Integrantes do CV são denunciados por assassinar comerciante em Itapajé

Imagem de apoio ilustrativo. O caso está em segredo de justiça e por isso, os nomes dos acusados não são publicados / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Três integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram denunciados por ordenar e executar o assassinato de um comerciante no município de Itapajé, a 130,31 km de Fortaleza. A denúncia foi feita pela por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itapajé e do Grupo de Apoio ao Júri (Gajuri), do Ministério Público do Ceará (MPCE). O caso está em segredo de justiça e por isso, os nomes dos acusados não são publicados.