Usuários criticam falta de comunicação após cortes nas linhas de ônibus

A suspensão foi confirmada nesta segunda-feira, 29, em Fortaleza. Passageiros ressaltam falta de comunicação / Crédito: Victor Marvyo/Especial para O POVO

A suspensão de 25 linhas de ônibus em Fortaleza, confirmada nesta segunda-feira, 29, já começou a impactar a rotina de alguns passageiros nos terminais Antônio Bezerra e Siqueira. A decisão foi atribuída ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), segundo informe da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A Etufor ressaltou que nenhuma das modificações foi autorizada, mas em nota, o Sindiônibus afirma que a medida foi indispensável para a continuidade do sistema, incluindo o pagamento de salários e a manutenção da operação. Logo, itinerários com déficits financeiros foram reduzidos ou suprimidos.

“Eu só soube, na verdade, quando estava no ponto do ônibus, já esperando”, comenta Rosana Pereira, 39, sobre os cortes. A moradora do bairro José Walter segue uma rotina no terminal Antônio Bezerra, com duas rotas para se deslocar até o trabalho, localizado na avenida Bezerra de Menezes — uma delas, o 82, faz parte de 29 linhas que tiveram redução de frota. “Eu pego o 82 e daqui pego outro pra Bezerra. E o 82, quando eu cheguei hoje no ponto, atrasou muito e estava super lotado, quase não subi dentro do ônibus”, critica a passageira. “E quando saí do trabalho e cheguei aqui, a fila estava até a ponta ali. A gente não consegue nem subir no ônibus de tão cheio que está”. A suspensão das linhas pelo Sindiônibus deve afetar cerca de 9 mil passageiros. Além da redução de frotas, mais duas linhas passaram por ajustes (403 - Parangaba/Expedicionários/Centro; 629 - Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana).

Cortes na linha de ônibus: passageiros ressaltam dificuldades nas rotas Para Rita Guedes, 30, o aumento no fluxo de passageiros após o anúncio de cortes e a falta de comunicação também causaram incômodo. “Você já passa o dia todinho trabalhando em pé e vem em pé no ônibus, que era para ter mais opções”, afirma. Atuando como gerente de quiosque em um shopping, Rita confessa que não sabia sobre a redução. Em seguida, após ser informada do cancelamento da linha 97 (Antônio Bezerra/Siqueira), ela desiste de aguardar e solicita um transporte por aplicativo — “Pelo menos, eu chego mais rápido em casa”.