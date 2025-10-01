Após suspensão de linhas de ônibus, Fortaleza quer recuperar demanda pré-pandemia

Passageiros contam como está sendo o primeiro dia da volta dos ônibus suspensos em Fortaleza nesta quarta-feira, 1º / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Após os usuários serem pegos de surpresa sem o funcionamento de 25 linhas de ônibus em Fortaleza na segunda-feira, 29, a Prefeitura afirma que a meta da gestão é recuperar a demanda pré-pandemia para o transporte público na Capital. "Nossa intenção é recuperar a demanda de transporte coletivo que Fortaleza tinha antes da pandemia. É uma questão nacional", destacou o superintendente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta quarta-feira.

"Susto não vai acontecer. Mas a diminuição do serviço, vale pontuar, não é novidade. Já circulou com 1.700 veículos. O equilíbrio do serviço é ajustado à demanda. Hoje, são 1.200 (ônibus). Mas pegar a população desprevenida, como aconteceu segunda-feira, não deverá ocorrer", afirmou. Na segunda-feira, 29, em decisão unilateral, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Fortaleza (Sindiônibus) suspendeu 25 linhas de ônibus e 29 tiveram redução de frota. Conforme o Sindicato, a medida era indispensável para manter a continuidade do sistema. Leia Mais | Suspensão das linhas de ônibus deixou pelo menos 167 paradas inativas em Fortaleza

Na terça-feira, 30, sem dar detalhes, o prefeito Evandro Leitão anunciou que as linhas voltariam a circular. Em nota, divulgada no fim da tarde de terça, o Sindiônibus afirmou que a nova decisão era "fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado". Demanda Pré-pandemia FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 29.09.2025: 25 linhas de ônibus são suspensas em Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO