Após suspensão de linhas de ônibus, Fortaleza quer recuperar demanda pré-pandemia

Após suspensão de linhas de ônibus, Fortaleza quer recuperar demanda pré-pandemiaReunião entre Prefeitura de Fortaleza e empresários do setor está prevista para essa quinta-feira, 2, para discussão de "equilíbrio econômico tarifário para 2026"
Após os usuários serem pegos de surpresa sem o funcionamento de 25 linhas de ônibus em Fortaleza na segunda-feira, 29, a Prefeitura afirma que a meta da gestão é recuperar a demanda pré-pandemia para o transporte público na Capital.
"Nossa intenção é recuperar a demanda de transporte coletivo que Fortaleza tinha antes da pandemia. É uma questão nacional", destacou o superintendente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã desta quarta-feira.
Uma reunião nessa quinta-feira, 2, entre Prefeitura e as empresas de ônibus deverá discutir "como será o equilíbrio econômico tarifário para 2026".
Ele evitou falar em aumento da passagem de ônibus. "É cedo dizer. Precisamos colocar alguns fatores e rever a demanda de passageiros. Fortaleza é uma das capitais com queda na demanda, e isso preocupa. Vai ser momento de rever dados, calibrar o sistema e ver como atende melhor a população".
George garantiu que o fortalezense não deverá ter mais "sustos" como o da última segunda-feira, 30, mas ponderou que pode continuar havendo diminuição da oferta.
"Susto não vai acontecer. Mas a diminuição do serviço, vale pontuar, não é novidade. Já circulou com 1.700 veículos. O equilíbrio do serviço é ajustado à demanda. Hoje, são 1.200 (ônibus). Mas pegar a população desprevenida, como aconteceu segunda-feira, não deverá ocorrer", afirmou.
Na segunda-feira, 29, em decisão unilateral, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Fortaleza (Sindiônibus) suspendeu 25 linhas de ônibus e 29 tiveram redução de frota. Conforme o Sindicato, a medida era indispensável para manter a continuidade do sistema.
Na terça-feira, 30, sem dar detalhes, o prefeito Evandro Leitão anunciou que as linhas voltariam a circular.
Em nota, divulgada no fim da tarde de terça, o Sindiônibus afirmou que a nova decisão era "fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado".
Demanda Pré-pandemia
A crise no sistema de transporte público de Fortaleza já vem mostrando seus efeitos. Em agosto, O POVO publicou matéria onde o Sindiônibus antecipou que o sistema poderia deixar de atender áreas deficitárias.
Desde a pandemia, o número de passageiros do transporte coletivo reduziu mais de 50%. Em 2024, O POVO realizou levantamento que revelou que o número de viagens também diminuiu, sendo que mais da metade das linhas tiveram redução - aumentando o tempo de espera.
(Colaborou Samuel Pimentel)
