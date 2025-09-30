Dois fuzis são apreendidos após ataque promovido por facção na Boa Vista

Dois fuzis são apreendidos após ataque promovido por facção na Boa VistaTrês suspeitos foram presos pela PM, sendo que um deles foi baleado. Desde, pelo menos, julho, o Comando Vermelho efetua ataques na 30 de Abril
Três homens foram presos e seis armas de fogo, incluindo dois fuzis, e uma granada foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na tarde desta terça-feira, 30, na comunidade 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Na ação, um dos suspeitos foi baleado.
O POVO apurou que a ação foi registrada após integrantes da facção criminosa Comando Vermelho promoverem um ataque a rivais da Massa Carcerária, que agem na comunidade da 30 de Abril.
Conforme a Assessoria de Comunicação da PM-CE, composições policiais foram acionadas para a comunidade após denúncia de indivíduos armados em uma residência. “Ao realizarem as buscas, os militares identificaram que os suspeitos estavam homiziados em uma área de matagal”, informou a PM-CE.
“Durante a incursão, os agentes foram recebidos por disparos de fuzil e pistola, havendo o revide proporcional”. Imagens aéreas feitas pela PM-CE mostram um grupo composto por, pelo menos, sete pessoas fugindo por meio de uma área de mata. Confira:
Após o término do confronto, três suspeitos foram presos pela PM. Os nomes deles não foram divulgados, somente as idades: 18, 19 e 21 anos.
Além disso, foram apreendidos: dois fuzis calibre 5.56; duas pistolas calibre 9mm, uma pistola .40 e uma pistola .380; 239 munições de diferentes calibres; cinco carregadores calibre 5.56 e um carregador calibre .40 e quatro celulares.
“O material apreendido e os envolvidos foram apresentados no 16º Distrito Policial, onde foi lavrado o procedimento pelos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e porte para consumo pessoal de entorpecente”, afirmou a PM-CE.
“Participaram da ação composições do 19º Batalhão, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)”.
Ataques na 30 de Abril são recorrentes
Integrantes do Comando Vermelho da região do Grande Pirambu efetuam ataques na 30 de Abril desde, pelo menos, julho deste ano. Em 30 de julho, um outro confronto entre CV e Massa deixou dois mortos na comunidade.
Na ocasião, sete armas de fogo foram apreendidas, incluindo três fuzis, assim como cinco suspeitos foram presos. Desde então, diversos outros tiroteios foram registrados, além de detonações de granadas. Policiais também localizaram barricadas construídas por criminosos visando obstruir o avanço de rivais.