Dois fuzis são apreendidos após ataque promovido por facção na Boa Vista

Imagens aéreas mostraram criminosos fugindo após um ataque da facção criminosa Comando Vermelho à comunidade da 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista / Crédito: Reprodução

Três homens foram presos e seis armas de fogo, incluindo dois fuzis, e uma granada foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na tarde desta terça-feira, 30, na comunidade 30 de Abril, localizada no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Na ação, um dos suspeitos foi baleado.

O POVO apurou que a ação foi registrada após integrantes da facção criminosa Comando Vermelho promoverem um ataque a rivais da Massa Carcerária, que agem na comunidade da 30 de Abril.



Conforme a Assessoria de Comunicação da PM-CE, composições policiais foram acionadas para a comunidade após denúncia de indivíduos armados em uma residência. “Ao realizarem as buscas, os militares identificaram que os suspeitos estavam homiziados em uma área de matagal”, informou a PM-CE.

“Durante a incursão, os agentes foram recebidos por disparos de fuzil e pistola, havendo o revide proporcional”. Imagens aéreas feitas pela PM-CE mostram um grupo composto por, pelo menos, sete pessoas fugindo por meio de uma área de mata. Confira: Após o término do confronto, três suspeitos foram presos pela PM. Os nomes deles não foram divulgados, somente as idades: 18, 19 e 21 anos.