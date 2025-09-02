Mais estruturas irregulares são demolidas no Pirambu

Mais estruturas irregulares são demolidas nos bairros Pirambu e Cristo RedentorAção da Agefis cumpre solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE). No final de agosto, 54 construções já haviam sido retiradas no Pirambu
Operação de demolição de estruturas irregulares iniciada na orla do bairro Pirambu, em Fortaleza, retorna ao longo do Cristo Redentor nesta terça-feira, 2. Ação deve seguir pela avenida Doutor Theberge e Barra do Ceará.
Segundo a Agência de Fiscalização da Capital (Agefis), responsável pela mobilização, não foi possível alcançar a avenida Doutor Theberge, na tentativa anterior.
A operação conta com o apoio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).
No dia 27 de agosto, 54 construções, entre barracas e cercas, já haviam retiradas do Pirambu.
Operação é feita mediante solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)
A operação se deu depois da solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para sanar irregularidades relacionadas à ocupação irrestrita dos trechos de praia.
De acordo com a Agefis, há construções destinadas à exploração comercial, sem caráter habitacional, edificadas sem autorização do Poder Municipal ou da SPU.
Trabalhos semelhantes já foram executados em outras áreas de praia, como Praia do Futuro, Sabiaguaba, Beira-Mar e Praia dos Crush.