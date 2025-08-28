Mais de 50 estruturas irregulares são derrubadas no Pirambu

Operação para atender pedido do MP motiva demolição de estruturas irregulares no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta terça-feira, 26 / Crédito: Reprodução/Agefis

Cerca de 54 construções, entre barracas e cercas, foram retiradas da orla do Pirambu, em Fortaleza, durante operação realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) nessa qurta-feira, 27 A ação, da Prefeitura de Fortaleza em coordenação com diversos órgãos, é parte de uma operação de desocupação em diferentes pontos da orla, abrangendo desde a Ponte Rio Ceará, na Barra do Ceará, até a região da Sabiaguaba.

Segundo Guilherme Magalhães, superintendente da Agefis, a operação deve durar cerca de 15 dias. Ele ressaltou que muitas das estruturas demolidas eram precárias e sem funcionamento. “Algumas delas já estavam inutilizadas e outras foram retiradas pelos próprios ocupantes, que haviam sido notificados”, disse. “A principal irregularidade era a ocupação de uma área pública que havia sido abandonada pela fiscalização”, destacou. O superintendente também confirmou que já foram realizadas ações semelhantes em outros trechos, como Praia do Futuro, Sabiaguaba, Beira-Mar e Praia dos Crush. “A operação abrange toda a orla de Fortaleza”, completou. A ação teve como objetivo remover ocupações irregulares após solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), permitindo a utilização adequada do espaço público e devolvendo a área à população. Após o episódio, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), se manifestou sobre a fiscalização municipal. “Estamos articulando alternativas para as pessoas e entidades afetadas neste primeiro momento, dentro do planejamento de ordenamento da orla da região”, afirmou.

Em publicação nas redes sociais, Evandro Leitão declarou: "Foram anos de desmandos e jeitinhos que empurravam problemas e deixavam medidas judiciais em segundo plano". Ele acrescentou que a Prefeitura mantém diálogo com permissionários da Beira-Mar e articulação avançada com a União, como no caso da Praia do Futuro.

Instituto Cai Cai Balão coba diálogo e aguarda apoio da Prefeitura Na última terça-feira, 26, a sede do Instituto Cai Cai Balão — ligado à quadrilha junina infantil mais antiga em atividade no Ceará, com 45 anos de tradição — foi demolida, o que gerou grande repercussão. O presidente do Instituto, Fábio Lessa, afirmou ao O POVO que não foi avisado previamente sobre a ação. “Não foi avisado nada, apenas sabíamos que iriam derrubar um trecho que não incluía a nossa área. Não avisaram, não teve diálogo sobre essa ação diretamente com a gente”, afirmou.