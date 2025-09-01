Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza lança Guarda Comunitária Escolar

Um total de 12 novas viaturas foram entregues para ampliar atuação da instituição em todas as regionais da Cidade
Autor Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta segunda-feira, 1º, a Guarda Comunitária Escolar (GCE), órgão da Guarda Municipal (GMF) que visa reforçar a segurança de unidades de ensino. Um total de 12 novas viaturas foram entregues durante evento, realizado na sede do Centro Integrado de Segurança (Cisfor).

Por meio da iniciativa, que conta com um investimento anual de R$ 1.527.766,40, agentes vão estar presentes nas escolas municipais, monitorando seus entornos e a entrada e saída de alunos por meio de câmeras e sistemas de segurança. Além disso, também vão participar de reuniões de pais e mestres.

Guarda Comunitária é uma continuação da Inspetoria de Segurança Escolar (ISE), que já atuava na Capital. De acordo com a Prefeitura, ações passam a ser realizadas agora pela GCE, que funciona em um formato mais ampliado e com presença "mais massiva nas instituições", aumentando o poder operacional.

Cada uma das 12 regionais de Fortaleza vai receber uma viatura e, ao todo, a iniciativa vai contar com um efetivo de 72 agentes que concluíram o Curso de Prevenção e Guarda Comunitária (CPGCOM).

Ainda de acordo com informações da Prefeitura, a GCE vai atuar em parceria com a Célula de Segurança Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME), "realizando rondas diárias e patrulhamento ostensivo, especialmente em unidades que necessitem de maior atenção da segurança".

Durante o lançamento da iniciativa, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que ação não foi adotada em razão dos recentes conflitos que afetaram aulas em escolas de bairros como Vicente Pinzón e Papicu, pois a mesma já fazia parte do Plano de Restruturação da Segurança Pública de Fortaleza. 

Ainda assim, ele considerou que eventos "jogaram luz" sobre a necessidade de proteção as unidades.

"Estamos trabalhando para cuidar da educação e proteger quem vive o dia a dia das nossas escolas. Sabemos que a segurança é um grande desafio, mas seguimos firmes, realizando avanços como nomeação de novos guardas, qualificação do efetivo e o alinhamento com as forças de segurança estaduais e nacionais, para levar cada vez mais proteção à população da nossa cidade", disse. 

Já o coronel Márcio Oliveira, titular da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), destacou que a iniciativa vai qualificar a abordagem no entorno e dentro das escolas: "A Guarda Comunitária Escolar atuará com mais proximidade das comunidades, criando vínculos com alunos, professores e famílias, garantindo mais segurança e um cuidado ainda maior com o ambiente escolar."

