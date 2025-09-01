Batida entre VLT e caminhão deixa trânsito lento na avenida Francisco Sá, em Fortaleza

Sinistro foi registrado na manhã desta segunda-feira, 1º, próximo ao supermercado Atacadão

Uma colisão entre um caminhão e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi registrada na manhã desta segunda-feira, 1º, na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O sinistro aconteceu próximo ao supermercado Atacadão. Conforme testemunha relatou à rádio O POVO CBN, por volta das 8h39min, o trânsito na região seguia interditado nos dois sentidos da via.