Batida entre VLT e caminhão deixa trânsito lento na avenida Francisco Sá, em Fortaleza

Uma colisão entre um caminhão e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi registrada na manhã desta segunda-feira, 1º, na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.
O sinistro aconteceu próximo ao supermercado Atacadão. Conforme testemunha relatou à rádio O POVO CBN, por volta das 8h39min, o trânsito na região seguia interditado nos dois sentidos da via.
Por conta da colisão, o trânsito no local segue lento. Ainda não há confirmação de feridos.
O POVO entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) para apurar as circunstâncias do sinistro. A matéria será atualizada após o retorno das pastas.
Confira imagens do acidente