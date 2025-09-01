Acidente com moto gera engarrafamento na BR-116 nesta segunda, 1º

Acidente com moto gera engarrafamento na BR-116 nesta segunda, 1ºDepois da ocorrência, o trânsito na via registrou congestionamento, por volta das 7h da manhã desta segunda-feira, 1°
Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado no início da manhã desta segunda-feira, 1°, na BR-116, na capital cearense. Após a ocorrência, o trânsito na via ficou congestionado no trecho próximo à UniAteneu, no bairro Messejana, em Fortaleza.
O trecho onde o acidente aconteceu se trata de uma área de circunscrição do Governo do Ceará. Por isso, O POVO também questionou por e-mail as circunstâncias e causas do ocorrido à PRE, porém aguarda retorno.
Fortaleza registrou 184 mortes por acidentes de trânsito apenas no ano passado, de acordo com um levantamento realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).
A matéria será atualizada em instantes