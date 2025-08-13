Proteção Ambiental: construções ilegais na Sabiaguaba são demolidas

Construção realizada em área de proteção ambiental no Parque da Sabiaguaba é demolida / Crédito: Reprodução/Agefis

Operação removeu, nessa terça-feira, 12, construções ilegais localizadas no Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e na Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Pacoti, regiões reconhecidas por sua relevância ecológica e protegidas por legislação específica. Ação foi realizada pela a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Durante a fiscalização, foram demolidas estruturas erguidas sem autorização, incluindo obras em andamento e cercas de arame farpado que delimitavam irregularmente porções do território protegido.

Ruínas abandonadas também foram removidas para evitar novas ocupações. Leia também | Em crise, sistema de ônibus de Fortaleza pode deixar de atender áreas deficitárias, diz Sindiônibus O que são as ZPA? O Parque das Dunas de Sabiaguaba integra a Zona de Proteção Ambiental 3 (ZPA 3), regulamentada pelo Plano Diretor de Fortaleza e pela Lei Complementar nº 236/2017, que define regras rigorosas para uso e ocupação do solo em áreas naturais. Já a APA do Rio Pacoti, de gestão estadual, abrange a Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA 1) e protege ecossistemas ligados diretamente a rios e lagoas. Nesses locais, qualquer construção é proibida, exceto em casos de utilidade pública ou interesse social, desde que causem baixo impacto ambiental e sigam o plano de manejo da Unidade de Conservação.

A capital cearense tem quatro Zonas de Preservação Ambiental, de acordo com o Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, veja quais são: - Zona de Preservação Ambiental dos Recursos Hídricos (ZPA 1) - Zona de Preservação Ambiental da Faixa de Praia (ZPA 2)

- Zona de Preservação Ambiental do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba (ZPA 3) - Zona de Preservação Ambiental - Dunas da Praia do Futuro/Cidade 2000 (ZPA 4)

A ação visa impedir o avanço de ocupações irregulares Segundo o superintendente da Agefis, Guilherme Magalhães, a iniciativa busca preservar o equilíbrio ambiental e impedir que ocupações irregulares sejam avançadas.