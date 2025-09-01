Chacina do Curió: MP recorre contra decisão que absolveu sete PMs no 4º julgamento

Quarto julgamento da Chacina do Curió absolveu sete PMs / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recorreu contra a decisão do Tribunal do Júri na absolvição de sete policiais militares durante o 4º e penúltimo julgamento do crime. A decisão foi proferida, nesse domingo, 31, pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Os policiais faziam parte do “Núcleo da Omissão” da Chacina do Curió. O crime deixou 11 pessoas mortas e outras sete feridas entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015, na Grande Messejana, em Fortaleza. O 4º julgamento teve início no dia 25 de agosto e durou sete dias.

Conforme a denúncia do MP, os policiais militares tinham o dever legal e podiam agir para evitar a tragédia, mas nada fizeram. “O resultado desse júri não era o esperado pelo Ministério Público e, por isso, interpomos recurso para ser julgado pelo Tribunal de Justiça”, disse o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho. Ainda segundo Haley, em todas as fases houve recursos e os processos ainda serão apreciados pelo Tribunal da Justiça do Ceará (TJCE). “Provavelmente haverá novos júris”, disse. Dos 30 réus acusados de envolvimento no crime, 21 foram absolvidos e seis condenados em quatro, das cinco sessões previstas no júri. Foram cerca de 78 horas de sessão até a sentença ser definida, absolvendo os policiais: Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa. A decisão provocou comemoração por parte de parentes dos agentes julgados, que acompanhavam a sessão. Mães dos adolescentes que foram vítimas chegaram a sair da sala no meio do julgamento.