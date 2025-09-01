Pai de bebê morto com sinais de maus-tratos no Jangurussu tem preventiva decretada

FORTALEZA, CE, BRASIL, 17-05-2020: UPA do Bairro Jangurussu, movimentação em epoca de COVID-19. (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

O casal que foi preso suspeito de maus-tratos que ocasionaram a morte do próprio filho, um bebê de três meses, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foi submetido a audiência de custódia nesse domingo, 31. O Plantão Judiciário converteu a prisão em flagrante do pai, Édris de Sousa Ferreira, de 34 anos, em prisão preventiva, mas relaxou a prisão da mãe, Andrea da Silva Delfino, de 39 anos.

Conforme a decisão da audiência de custódia, à qual O POVO teve acesso, uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada no sábado, 30, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jangurussu após o casal levar a criança já sem vida à unidade de saúde.

Apesar dos sinais de violência — inclusive, sexual —, Andréa afirmou que havia colocado o bebê para dormir junto de si, "sem realizar o processo de 'arroto'". Cerca de uma hora depois, ela prosseguiu, o marido dela percebeu que o bebê estava desacordado e, com isso, levaram-no à UPA.

Conforme os PMs que atenderam o caso, Andréa disse que já havia perdido um outro filho, mas ela não soube dizer a causa do óbito. À assistente social da UPA, Andréa disse que ele havia contraído meningite há cerca de dois anos, quando tinha um 1 ano e meio de idade.

A mãe, porém, também chegou a dizer que esse outro filho havia morrido após ser mordido por um cachorro. Os condutores da ocorrência também afirmaram que ambos os pais "demonstraram frieza" e confirmaram serem usuários de crack.

A vizinha também disse já ter testemunhado "várias vezes" o casal saindo para trabalhar com reciclagem e deixando a criança sozinha, "chorando até os pais voltarem".

"(...) A depoente, por muitas vezes, ao perceber que a criança estava sozinha e chorando, entrava na casa para tomar conta do bebê", consta no depoimento dela. “Que nunca chegou a denunciar no Conselho Tutelar, pois tinha medo; Que Andrea sempre dizia "O FILHO É MEU E NÃO QUERO QUE SE META", aparece em outro trecho da oitiva. A testemunha ainda destacou que a casa onde o bebê morava era bastante suja e que já havia se deparado com a criança com fome, com sede e suja. Ela, porém, disse nunca ter visto marcas de violência no corpo do bebê, assim como afirmou acreditar que o pai da criança não "seria capaz" de abusar sexualmente dela.



Já a assistente social afirmou que, enquanto realizava o atendimento, Édris aparentava estar “muito tranquilo, como se estivesse levando o filho para uma consulta”. Já Andréa alternava momentos “de calma, choro e risos”. A profissional também descreveu que o casal exalava cheiro de álcool, mas que, em relação ao crack, os dois negaram ter usado naquele dia. Por fim, a assistente social, narrou que, quando Andréa foi informada da suspeita de abuso sexual, a ela disse: “quanto a isso, estou tranquila, não temos nada a ver com isso”. Suspeito já havia respondido por estupro de vulnerável Como O POVO já havia mostrado no sábado, Édris tem antecedentes criminais por esturpo de vulnerável. O histórico criminal do suspeito foi um dos fatores citados pela juíza Daniela Lima da Rocha para justificar o decreto da prisão preventiva.