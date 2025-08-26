Barracas de praia irregulares são demolidas no Pirambu

Barracas de praia irregulares são demolidas no PirambuAção é executava pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) em parceria com outros órgãos
Uma operação para demolição de estruturas irregulares instaladas no calçadão do bairro Pirambu, no litoral oeste de Fortaleza, ocorre na manhã desta terça-feira, 26. A ação deve se estender até a avenida Doutor Theberge.
Operação se deu depois da solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para sanar lacunas relacionadas à ocupação irregular da orla.
Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), responsável pela mobilização no local, havia construções destinadas à exploração comercial, sem caráter habitacional, edificadas sem autorização da Prefeitura ou da Superintendência do Patrimônio da União (SPU).
Além da SPU, o ato contou com a apoio dos seguintes órgãos: Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e Polícia Federal.
"A ação foi realizada após reuniões com os responsáveis pelos barracos, de forma pacífica, sem registro de resistência", garante a Agência.
No momento da operação, alguns barracos já estavam desativados e outros funcionavam apenas em fins de semana. Não há informação do número de demolições e de trabalhadores afetados.