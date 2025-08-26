Barracas de praia irregulares são demolidas no Pirambu

Operação para atender pedido do MP motiva demolição de estruturas irregulares no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta terça-feira, 26 / Crédito: Reprodução/ Agefis

Uma operação para demolição de estruturas irregulares instaladas no calçadão do bairro Pirambu, no litoral oeste de Fortaleza, ocorre na manhã desta terça-feira, 26. A ação deve se estender até a avenida Doutor Theberge. Prefeitura de Fortaleza revoga permissões de comércio ambulante na Beira Mar; ENTENDA



Operação se deu depois da solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para sanar lacunas relacionadas à ocupação irregular da orla.