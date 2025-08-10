Julho foi o mês mais violento na região do Vicente Pinzón desde 2017

Vista aérea do Bairro Vicente Pizon no Grande Mucupe / Crédito: FCO FONTENELE

Historicamente a região menos violenta de Fortaleza, a Área Integrada de Segurança (AIS) 1 registrou em julho passado o mês com o maior número de assassinatos desde novembro de 2017. Ao todo, foram 12 homicídios, conforme dados divulgados na última sexta-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Na AIS 1, estão localizados os bairros: Aldeota, Cais do Porto, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Varjota e Vicente Pinzón. Neste último bairro, estourou uma guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), que puxou os indicadores de violência da AIS 1 para cima.