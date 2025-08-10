Jovem é preso suspeito de homicídio em ataque de facção na Lagoa Redonda

Imagem de apoio ilustrativo. DHPP, da Polícia Civil do Ceará, investiga o caso / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de matar Kilder Pereira Moreira, de 20 anos. O crime foi registrado no início da tarde desse sábado, 9, na rua C Laguna Park, localizada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Kauan Lima Martins, de 21 anos, nega envolvimento com o crime.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima estava em uma bicicleta quando homens desceram de um carro preto, modelo Sedan, e passaram a efetuar os disparos. Kilder chegou a ser socorrido ao Frotinha da Messejana, mas não resistiu.

