Jovem é preso suspeito de homicídio em ataque de facção na Lagoa Redonda

Jovem é preso suspeito de homicídio em ataque de facção na Lagoa RedondaKilder Pereira Moreira, de 20 anos, foi morto a tiros na rua C Laguna Park na tarde desse sábado, 9. À noite, Kauan Lima Martins, de 21 anos, foi preso
Um homem foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de matar Kilder Pereira Moreira, de 20 anos. O crime foi registrado no início da tarde desse sábado, 9, na rua C Laguna Park, localizada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Kauan Lima Martins, de 21 anos, nega envolvimento com o crime.
Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima estava em uma bicicleta quando homens desceram de um carro preto, modelo Sedan, e passaram a efetuar os disparos. Kilder chegou a ser socorrido ao Frotinha da Messejana, mas não resistiu.
Testemunhas afirmaram aos policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que o crime teria sido praticado pelos integrantes da facção criminosa Massa Carcerária que agem na comunidade do Brejo, localizada no bairro Curió.
Já a comunidade do ABC, localizada nas proximidades do crime, registra a atuação do Comando Vermelho (CV). Apesar disso, as testemunhas ouvidas disseram que Kilder não tinha envolvimento com facções. Ele não tinha antecedentes criminais e trabalhava em um lava-jato e como servente.
O carro utilizado no crime foi abandonado em frente a um condomínio da Lagoa Redonda. Pelo menos, cinco homens foram vistos fugindo pulando o muro do condomínio em direção a um terreno baldio.
Vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local instantes após o crime mostram, ao menos, três homens correndo. Um deles foi reconhecido por testemunhas como sendo Kauan, que foi preso na noite de sábado em um bar do bairro Curió.
Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada neste domingo, 10. Outros suspeitos de envolvimento com o crime também foram identificados e são procurados pelas Forças de Segurança do Estado.