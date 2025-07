Homem é morto a tiros no Vicente Pinzón, o 7º homicídio em julho no bairro

Imagem meramente ilustrativa. Vítima foi morta em rua no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 23, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Esta é a sétima pessoa assassinada na região somente em julho, todas mortas por arma de fogo. O crime de hoje aconteceu em uma rua dentro da comunidade das Placas, área que registrou tiroteio no sábado, 19, quando outro homem foi baleado naquela ocasião. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. Conforme informações policiais, a vítima desta quarta-feira não foi identificada formalmente. O homem foi a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios na cena do crime para auxiliar nas investigações.