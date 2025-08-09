Mortos em chacina fariam parte de grupo que extorquia comerciantes em Itapajé

Chacina deixou quatro mortos na madrugada do dia 31 de julho deste ano em Itapajé / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As vítimas da chacina registrada em Itapajé, município do Vale do Curu, crime que aconteceu em 31 de julho, fariam parte de uma célula da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que extorquiria comerciantes em até R$ 5.000. Na última quarta-feira, 6, dois outros suspeitos de envolvimento com a prática criminosa foram presos. Conforme investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os criminosos chegavam a ir aos comércios presencialmente para realizar as cobranças. Eles não apresentariam armas ostensivamente, mas “insinuavam com posturas (e) palavras” que as vítimas teriam “consequências graves em caso de resposta negativa dos empreendedores às suas exigências”.

Em depoimento, os dois negaram os crimes, afirmando não integrar facção alguma nem conhecer nenhum de seus integrantes. Outro homem reconhecido como um dos executores das extorsões foi José Caio de Melo Sousa, um dos quatro mortos na chacina registrada na madrugada de 31 de julho.

“Sua morte, ocorrida no dia 31/7/2025, junto a outros três indivíduos ligados ao mesmo núcleo criminoso, levanta forte suspeita de retaliação ou justiçamento, e reforça a gravidade da estrutura criminosa instalada em Itapajé/CE”, consta em outro trecho do relatório.

“Informações preliminares indicam que os quatro foram emboscados e executados de forma premeditada, possivelmente em decorrência de conflitos internos, disputas entre facções ou retaliações relacionadas à atividade criminosa que vinham exercendo na região”.



Além de Caio, foram mortos na chacina: Emerson Gomes Soares, Jonas Mateus dos Santos e Carlos Alexandre Alves de Sousa. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.

Homicídios aumentaram na região após fuga de faccionado Os irmãos Misael Negreiro Pinto, conhecido como Bel ou 509-E, e Mikael Negreiro Pinto, o “Kael”, são apontados como os mandantes das extorsões contra os comerciantes de Itapajé. Ambos são procurados pelas Forças de Segurança do Estado.

Misael era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas rompeu o aparelho em maio, o que, conforme a Polícia Civil, resultou no crescimento no número de homicídios em uma região que inclui os municípios de Itapajé, Tejuçuoca e Irauçuba.

