Adolescente de 16 anos é morta no Vicente Pinzón; é o 3º caso em 3 dias

Adolescente de 16 anos foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira, 9, no bairro Vicente Pinzón / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em meio a um conflito entre facções criminosas rivais, o bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, registrou, pelo terceiro dia consecutivo, um homicídio na noite dessa quarta-feira, 9. A vítima foi uma adolescente de 16 anos, identificada apenas como Mirela, que foi morta a tiros. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de envolvimento na execução havia sido preso. "As investigações estão a cargo da 1º Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, unidade da PC-CE (Polícia Civil do Ceará) que realiza diligências para elucidar o caso", informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Outras três pessoas foram presas pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na tarde dessa quarta, 8, enquanto trafegavam em um veículo Fiat Palio pela Avenida Dioguinho. Conforme a corporação, eles são suspeitos de efetuarem disparos na Rua Josias Paulo de Souza. "Em buscas no veículo, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada, 11 munições do mesmo calibre e sete munições de calibre .38, além de R$ 3.250,00 em espécie e três celulares", afirmou a PM-CE. Os três suspeitos presos foram identificados como Edson Rodrigues Ferreira, Vitória Helen Dieb dos Santos e Mário de Araújo Monteiro. Eles foram apontados como integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

Entenda o conflito entre facções pelo qual passa o Vicente Pinzón A GDE predomina no Vicente Pinzón, mas tem sido alvo de ataques por parte de integrantes do Comando Vermelho (CV). O pivô do conflito é um homem identificado como “Bicho Feio”, membro da GDE que teria passado a integrar o CV. Perfis nas redes sociais associados à GDE acusam “Bicho Feio” de ordenar assassinatos sem o aval da cúpula da facção cearense. Entre esses crimes estaria a morte de um homem identificado como Luiz Fernando ou “Lobim” em 2 de julho passado. No final da noite dessa quarta, 9, passaram a circular nas redes sociais vídeos gravados por integrantes da GDE em que estes exibem armas de fogo, inclusive, longas, e desafiam para o confronto os rivais do CV.