Número de homicídios aumenta 6% em julho passado no Ceará

￼IMAGENS de operação deflagrada em julho na região do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PMCE

As estatísticas de Crimes Violentos Letais Intencionais (os CVLIs, soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no Ceará em julho passado foram divulgadas na tarde desta sexta-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram 261 assassinatos computados pela SSPDS no último mês de julho, o que representa uma média de 8,41 crimes por dia no Estado. Também é um aumento de 6,09% na comparação com julho de 2024, quando 246 homicídios foram registrados.

No Interior, o aumento foi de 16,08%. No mês passado, os municípios interioranos somaram 143 CVLIs, enquanto, em julho de 2024, haviam sido 120. Em comunicado de imprensa, a SSPDS ressaltou que o crescimento de homicídios foi puxado pelos municípios da Região Norte, que tiveram um aumento de 29,5% de julho de 2024 para julho de 2025: de 78 passou para 101 CVLIs. Um dos municípios da Região Norte é Itapajé, no Vale do Curu, que registrou uma chacina em 31 de julho que deixou quatro mortos. A SSPDS destacou que o secretário executivo de Ações Integradas e Estratégicas, Sérgio Pereira, esteve em Itapajé acompanhando diligências e investigações para identificar e prender suspeitos de crimes na região.



“Operações e reforços para frear o aumento no número de ocorrências na região Norte estão acontecendo”, afirmou a SSPDS, destacando ainda diligências como a ida a Sobral, no mês passado, do secretário Roberto Sá, da delegada-adjunta da Polícia Civil, Teresa Cruz, e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, o coronel Sinval Sampaio.

“Eles ouviram as demandas dos profissionais da Segurança Pública, e alinharam estratégias para o reforço no combate à criminalidade”, declarou a pasta. “Na ocasião, o gestor da SSPDS destacou que acompanha, de perto, os resultados dos índices criminais de cada região e reconheceu que cada área possui um diagnóstico diferenciado e necessita de um direcionamento próprio”.



Agregado do ano

Apesar do aumento em julho, os assassinatos no agregado do ano registram uma queda no Ceará na comparação com 2024. De janeiro a julho deste ano, 1.690 CVLIs foram registrados, o que representa uma redução de 13,77% se comparado com o mesmo período do ano passado.

Em Fortaleza, a redução no agregado foi de 10,48%. Nos sete primeiros meses deste ano, ocorreram 444 CVLIs na Capital, enquanto, em 2024, haviam sido 496.

“Esse resultado é fruto das decisões acertadas do governador Elmano de Freitas, que sempre ouve os nossos agentes das Forças de Segurança, e da bravura desses homens e mulheres, que dedicam as suas vidas para proteger a população cearense”, afirmou Roberto Sá por meio da assessoria de comunicação da SSPDS.