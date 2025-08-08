Dupla é presa após trocar tiros com patrulha da PM e ferir policial no Vicente Pinzon

Na mesma noite, antes das prisões, quatro pessoas foram baleadas durante tiroteio entre grupos rivais. O bairro Vicente Pinzon está em uma disputa entre facções criminosas .

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira, 8, após troca de tiros com policiais. Durante a ocorrência no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza , um policial militar ficou ferido. Anderson Rogério Batista da Silva e Alisson Duarte Ferreira foram presos por integrar organização criminosa , tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o tiroteio foi montada uma força-tarefa das forças policiais e a dupla teria sido abordada por policiais militares fazendo pichações. Ao todo eram sete pessoas, os criminosos reagiram a tiros e um agente de segurança foi baleado. Ambos passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira, 8, e as prisões em flagrante foram convertidas em preventiva.

Os dois estavam na localidade Beco Comunidade do Buraco, no bairro Vicente Pinzón, e foram presos em flagrante por integrar organização criminosa armada, bem como estarem promovendo pichações em muros da região com a sigla da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), os dois foram detidos após a intervenção dos policiais. Eles se depararam com sete homens, os quais, ao avistarem as forças policiais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as equipes. Um dos policiais foi baleado e socorrido ao IJF. Dos sete homens, dois foram presos.



Com eles foram apreendidos 12 munições de calibre .38, uma munição deflagrada de calibre 9mm, 140g de maconha, 28g de cocaína, uma lata de tinta spray e uma balança de precisão, esta última comumente utilizada na preparação e fracionamento de substâncias entorpecentes.