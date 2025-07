Homem é morto a tiros no Vicente Pinzón; dois suspeitos são presos

Homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 17, no residencial Alto da Paz, localizado no bairro Vicente Pinzón / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 19 anos foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira, 17, no residencial Alto da Paz, localizado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). De acordo com a corporação, foi por volta de 12h45min que o crime foi informado para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), mas não resistiu aos ferimentos.

Onda de violência no Vicente Pinzón

O homicídio registrado nesta quinta foi o sexto assassinato neste mês de julho no bairro Vicente Pinzón. Como O POVO vem mostrando ao longo do mês, a região passa por um conflito entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). O pivô dessa disputa é um homem identificado pelo apelido de Bicho Feio, que ocupava posição de comando na GDE. Ele, porém, teve a morte decretada pelos antigos aliados e passou a integrar o CV.

Desde então, tanto os integrantes do CV buscam tomar a hegemonia da região, quanto os membros da GDE tentam retomar as áreas nas quais tinham influência e passaram a ser reivindicadas por “Bicho Feio”.