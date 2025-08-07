Quatro pessoas são baleadas no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Quatro pessoas foram baleadas nesta quinta-feira, 7, em mais um episódio de violência registrado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quatro pessoas foram baleadas no início da noite desta quinta-feira, 7, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas foram duas crianças e dois adultos, sendo um homem e uma mulher. Não há informações sobre o estado de saúde deles. As crianças e a mulher foram baleadas na rua Novo Farol, enquanto o homem teria sido baleado nas proximidades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) limitou-se a informar que registrou uma "ocorrência de lesão corporal no bairro Vicente Pinzón".