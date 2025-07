Mulher é assassinada a tiros em comunidade no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Conforme apuração do O POVO, é o 11º assassinato no bairro em um mês. Crime aconteceu na noite dessa segunda-feira, 28. Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso

O POVO apurou que, em um mês - entre 29 de junho e 29 de julho, 11 pessoas foram mortas no bairro, sendo oito em julho. Todas com uso de arma de fogo.

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite dessa segunda-feira, 28, no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza . O crime aconteceu na Comunidade da Lagoa. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso.

A vítima também é segunda mulher morta durante o período. No dia 6 de julho, uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros no bairro.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a investigação sobre o homicídio dessa segunda-feira está a cargo da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A pasta não respondeu se algum suspeito do crime foi preso.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações. O POVO apurou que a vítima era conhecida como “Angélica”. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e a idade da vítima.

O POVO vem mostrando que, desde de junho, a região passa por um conflito entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). O conflito vem gerando tiroteios e mortes pelo bairro.

Após a escalada de conflito entre facções no bairro, o governador Elmano de Freitas (PT) ordenou operações das Forças de Segurança na região com objetivo de inibir ações criminosas. No dia 18 de julho, 1.866 policiais militares atuaram na operação no local.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.