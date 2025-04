Família aguarda julgamento um ano após execução de zelador no IJF

A família ainda se pergunta o porquê de violência tão brutal. "A gente está vivendo, pois temos que viver, não tem como parar as nossas vidas. Ficou um buraco na família. A gente está perdido ainda, cada um vivendo com a sua dor e tentando apoiar uns aos outros, mas ainda fica um vazio imenso", diz a irmã da vítima.

Neste 23 de abril, um crime ocorrido no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, completa um ano. Um ex-colaborador do hospital invadiu a unidade de saúde e decapitou o zelador e copeiro Francisco Mizael Sousa da Silva, 29 anos.

Francisco Aurélio Rodrigues Lima, segue preso pelo homicídio contra o colega de trabalho. A família pede celeridade no processo e afirma que quer encerrar o ciclo de sofrimento pela perda de Mizael com o acusado indo à júri popular.

A irmã diz que o rapaz acumulava dois cargos em duas empresas terceirizadas, sendo um de zelador e outro como copeiro. A esposa estava na reta final da gestação, então, ele pausou os trabalhos do período da noite para ficar mais presente. No dia 23, ele trabalhava quando Aurélio invadiu a unidade, matou Mizael a tiros e em seguida o decapitou.

Aurélio foi preso e disse à Polícia que a motivação do crime foi ciúmes de Mizael com sua companheira. A namorada do acusado prestou depoimento afirmando viver um relacionamento tóxico e negou qualquer relacionamento com o zelador . O homem queria que ela abandonasse o trabalho, que também era no IJF, e chegou a ameaçar invadir o hospital.

"A gente precisa ter a condenação perante a lei para que a gente possa seguir em paz. A gente revive isso a cada dia, a cada mês. A gente só quer que a Justiça seja mais ágil para seguir em paz com as memórias boas que o Mizael deixou para a gente", descreve.

Além do processo do crime de morte no IJF, a família da vítima moveu uma ação contra a Prefeitura de Fortaleza, em razão de não manter segurança adequada para o colaborador, que foi morto no local de trabalho. Os parentes aguardam a primeira audiência sobre o caso. A família destaca que não teve o apoio necessário após a morte e que não conseguiu atendimento psicológico.

Em junho deste ano a Justiça negou o incidente de insanidade mental de Aurélio. A defesa havia pontuado que o homem apresentou surtos enquanto estava preso. O homem teria ainda descrito ter sido vítima de boatos, perseguição e traição.

Câmeras de segurança flagraram o momento que Aurélio entra no hospital utilizando a antiga credencial e segue para o cometimento do crime. No dia do crime houve correria entre os funcionários, a Polícia foi acionada e os profissionais realizaram um protesto em frente ao hospital cobrando segurança.

Outra execução foi registrada no IJF

Um adolescente de 16 anos de idade invadiu o IJF no dia 2 de março e executou um homem dentro do hospital. A vítima era um paciente que estava internado por ter sofrido um atentado a tiros e seria integrante de uma organização criminosa. O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Em março de 2025, após a execução, o IJF anunciou a volta do uso de detector de metais na unidade. Também foi anunciada a implantação do reconhecimento facial. Outros protocolos e tecnologias foram implantadas com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).