Justiça nega incidente de insanidade mental para homem que decapitou funcionário do IJF

Acusado do crime segue preso pela morte do zelador Francisco Mizael

A Justiça julgou improcedente o pedido de instauração de incidente de insanidade mental para Francisco Aurélio Rodrigues. O homem foi preso no dia 23 de abril acusado de adentrar no hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, e matar o funcionário Francisco Mizael, que atuava como zelador da copa. Aurélio ainda arrancou a cabeça da vítima. A decisão obtida pelo O POVO é do dia 12 de junho.

O Departamento de Homicídios, que foi responsável pela autuação de Aurélio, destacou que o crime teria sido motivado por "ciúmes". A namorada do ex-funcionário trabalhava no IJF e o homem teria desconfiança de uma suposta traição entre a moça e a vítima.

Aurélio teria apontado que era "provocado" pelos colegas com quem trabalhou no hospital, a tomar uma atitude contra a vítima. No dia do crime, ele se utilizou da credencial de funcionário, que não havia sido cancelada, para entrar na unidade, onde permaneceu por 24 minutos.