Acusado de decapitar funcionário no IJF alega perseguição após boatos de traição, diz defesa

Câmeras de vigilância flagraram o momento em que Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, preso por matar o zelador Francisco Mizael Souza da Silva, ingressou no IJF Crédito: Reprodução/Câmeras de vigilância

Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, preso suspeito de decapitar Mizael Sousa da Silva, de 29 anos, dentro do Instituto Doutor (IJF), no Centro de Fortaleza, alega que o crime foi motivado após funcionários do hospital criarem boatos de traição entre sua namorada e a vítima. O crime ocorreu na terça-feira, 23. A advogada Ariel Amorim, que concedeu entrevista ao O POVO, trabalha com a advogada Jéssica Rodrigues na defesa de Aurélio. Ela afirma que o auxiliar de cozinha está arrependido de ter cometido o crime. Após ficar viúvo, Aurélio iniciou o namoro com uma copeira do IJF. Ele teria relatado à advogada, que por muito tempo, foi alvo de apelidos e piadas dos colegas de trabalho. Toda a situação teve início após surgirem boatos de traição ent5re a namorada e a vítima. Segundo a advogada, Aurélio diz que que viu mensagens entre os dois, que foram apagadas e solicitou que a companheira deixasse o emprego. Diante da negativa, ele resolveu matar Mizael.