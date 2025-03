Homem morto dentro do IJF havia sofrido tentativa de homicídio dias antes

O homem assassinado na noite desse domingo, 2, dentro do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, havia dado entrada na unidade após ser baleado em uma tentativa de homicídio na última quinta-feira, 27, no bairro José de Alencar. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 5.



A tentativa de homicídio de Fernando Uchôa Júnior, de 32 anos, é investigada pelo 26º Distrito Policial (26º DP), localizado no bairro Edson Queiroz. Ainda não há suspeitos presos por esse crime.