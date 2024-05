Funcionário é morto e tem a cabeça arrancada dentro do IJF

Um homem que trabalhava no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, foi morto a tiros e em seguida teve a cabeça arrancada. O crime ocorreu no refeitório da unidade hospitalar na manhã desta terça-feira, 23.

Conforme O POVO apurou com fonte policial, o criminoso invadiu o hospital e realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Imagens mostram o momento em que o suspeito do ataque sai correndo da unidade de saúde.

De acordo com informações do Sindsaúde, os funcionários foram orientados a ficar dentro dos setores onde atuam. O presidente do Sindicato, Quintino Neto, denuncia as condições de trabalho dentro da unidade de saúde. Uma manifestação dos servidores está sendo realizada na parte exterior do IJF.

"Já bastassem a ausência de insumos e de profissionais, ainda temos que conviver com a insegurança no IJF. Não é a primeira vez que o Sindsaúde Ceará denuncia ocorrências dessa natureza", afirma. Conforme ele, a questão da insegurança no IJF já foi levada ao Ministério Público do Estado (MPCE).

Prefeito atribui responsabilidade ao Estado

Em pronunciamento nas redes sociais, nesta manhã, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) atribui a responsabilidade do caso ao Governo do Estado.

"É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade", escreveu.

Ainda na publicação, ele dedica solidariedade à família da vítima e aos trabalhadores da unidade, além de afirmar que as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos estão prestando apoio ao caso.