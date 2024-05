Velório de homem morto e decapitado no IJF é marcado por comoção e clamor por justiça

PACATUBA, CEARÁ, BRASIL,24.04.2024: Velório e sepultamento de Mizael da Silva. Crédito: FÁBIO LIMA

Na manhã desta quarta-feira, 24, Francisco Mizael Sousa da Silva, que foi assassinado e teve a cabeça arrancada no Instituto Dr. José Frota, foi velado e sepultado no cemitério Monte Sinai, localizado na cidade de Pacatuba. No local estavam familiares e colegas de trabalho. A cerimônia foi marcada por sentimentos de comoção, indignação e clamor por justiça. A morte de Mizael da Silva impactou diretamente diversas pessoas. A esposa, com quem ele já tinha uma filha de 7 anos e esperava a chegada do novo filho; da mãe; das duas irmãs; parentes em geral e amigos. Segundo a irmã de Mizael, ele era o único que trabalhava na casa e a esposa não tem renda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eduardo dos Santos, 27, que trabalha no IJF na distribuição de insumos e teve um laço de amizade com Mizael, comentou a relação com a vítima: “Estávamos todo tempo juntos. Ele me convidou para ser padrinho do filho dele que vai nascer”.

O homem que trabalha no hospital revelou que Mizael era uma pessoa muito dedicada à família e que mudou de turno, saiu da noite para a manhã, para acompanhar a gestação da esposa. De acordo com Eduardo dos Santos, Mizael da Silva também se mostrava muito entusiasmado com o desenvolvimento da filha, que a cada novo aprendizado da criança, ele comentava com os colegas de trabalho. Ainda na esfera nuclear, Eduardo menciona que Mizael celebrava conquistas de aquisições para ele e a família: “Cada conquista era motivo de felicidade, foi assim quando ele comprou a televisão”. Eduardo e Mizael nutriam uma amizade para além do trabalho, gostavam de jogar futebol juntos e de ir ao pagode.