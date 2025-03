IJF volta a usar detector de metais e deve adotar reconhecimento facial moderno

IJF volta a usar detector de metais e deve adotar reconhecimento facial / Crédito: FERNANDA BARROS

Após o assassinato de um homem no Instituto Dr. José Frota (IJF) no último domingo, 2, o equipamento informou a volta do uso de detector de metais como uma das medidas de segurança nessa segunda-feira, 3. A utilização de reconhecimento facial para reforçar a proteção do IJF também deve ser implementada, conforme o governador Elmano de Freitas (PT), que se manifestou por meio das redes sociais.

Na postagem, o governador do Ceará disse que conversou com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), sobre o caso de assassinato e informou a elaboração de um plano de segurança.

"Conversamos, o prefeito Evandro Leitão e eu, para a elaboração de um plano de segurança para as unidades de saúde, a ser cumprido conjuntamente pelas equipes do estado e município, inclusive com a instalação de reconhecimento facial no IJF", compartilhou o chefe do Executivo estadual. Conforme a assessoria disse ao O POVO, o reconhecimento já é utilizado como forma de cadastro para ter acesso ao equipamento, mas um novo modelo da tecnologia, mais moderno, deve ser apresentado em breve. Com as medidas, a direção do IJF informa que “deu início às estratégias para ampliar a segurança do interior do equipamento, entre elas, o uso de detector de metais, que havia sido descontinuado”. Veja a nota na íntegra abaixo.

Outros protocolos Em nota, a direção do equipamento diz também que “outros protocolos e tecnologias estão sendo implantadas”. A execução dessas iniciativas ocorre em colaboração com a Guarda Municipal e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE). “As medidas, que já estavam sendo articuladas pela nova administração do hospital, têm o objetivo de preservar a segurança dos usuários e funcionários do IJF”, diz a nota. Relembre o caso No último domingo, 2, um homem de 32 anos foi assassinado nas dependências do IJF. A vítima foi morta com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo dentro do equipamento.



Conforme a SSPDS, um suspeito do crime, de 16 anos, foi apreendido em flagrante no local. O menor teria executado a vítima após ter entrado na unidade de saúde no horário de visitas.

A vítima respondia pelos crimes de tráfico de drogas, além de integrar organização criminosa e ter acusações de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Já o suspeito responde por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

