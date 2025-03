Após homicídio, IJF deverá ter mais guardas municipais e reconhecimento facial

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), após reunião nessa quarta-feira, 5, junto ao prefeito Evandro Leitão (PT) e titulares das pastas de Saúde do Estado e do Município, foi informado que o efetivo de guarda agora transitará dentro da unidade, não só na entrada.

Após o homicídio registrado no último domingo, 2 , dentro do Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, a unidade deverá ter mais presença de guardas municipais e reconhecimento facial.

"Vamos avançar isso também para as Upas, para poder termos garantida segurança para todo cidadão e cidadã que precisa ter absoluta tranquilidade de estar no hospital e saber que ali ele tá seguro", afirmou o governador durante solenidade de acolhimento de novos residentes à rede da Saúde do Ceará.

Reconhecimento facial no IJF

O chefe do Executivo informou ainda que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) está discutindo qual banco de dados estará disponível para que as câmeras do IJF possam reconhecer pessoas que tenham pendências com a Justiça. "Para que as câmeras detectem e acionem imediatamente o sistema de segurança do hospital".

O governador destacou ainda que disponibilizou equipamentos para detecção de metais à Prefeitura. A detecção de metais voltou a ser realizada na unidade no dia seguinte ao crime.

Mortes dentro do IJF

Um homem de 32 anos foi morto com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo e o suspeito do crime era um adolescente de 16 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o jovem foi apreendido em flagrante no local do crime.