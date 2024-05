Câmeras de segurança mostram fuga de suspeito do IJF após morte de funcionário

As imagens mostram um homem de camisa vermelha fugindo do hospital, chegando até mesmo a danificar a catraca do IJF

As imagens mostram um homem de camisa vermelha fugindo do hospital, chegando até mesmo a danificar a catraca. O homem morto trabalhava na unidade hospitalar e o crime teria acontecido por ciúmes , segundo o Secretário de Segurança do Estado, Samuel Elânio.

"Essa pessoa já está identificada, as inteligências e as forças de seguranças do Estado do Ceará já estão procurando o responsável para realizar a sua prisão em flagrante. O motivo foi ciúmes. É fato que o motivo foi ciúmes.Ele já vinha apresentando atitudes de de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios que poderia praticar algo semelhante a isso", conta o secretário.

O Sindicato dos Empregados em estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde), disse que os funcionários foram orientados a ficar dentro dos setores onde atuam. O presidente do Sindicato, Quintino Neto, denuncia as condições de trabalho dentro da unidade de saúde. Uma manifestação dos servidores está sendo realizada na parte exterior do IJF. Categorias fizeram manifestação em frente ao IJF logo após o crime.

Prefeito atribui responsabilidade ao Estado

Em pronunciamento nas redes sociais, nesta manhã, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) atribui a responsabilidade do caso ao Governo do Estado. "É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade".

Ainda na publicação, ele dedica solidariedade à família da vítima e aos trabalhadores da unidade, além de afirmar que as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos estão prestando apoio ao caso.

Elmano afirma que segurança em equipamentos é da Guarda Municipal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), falou sobre os tiros e homicídios no Instituto José Frota (IJF) durante evento nesta manhã. Elmano ressaltou que segurança do Estado é feita fora do IJF.

“A informação que temos é de um funcionário morto e que pode ter sido morto por um outro funcionário, e aconteceu dentro do refeitório. Não fazemos ações de segurança pública dentro dos equipamentos, fazemos fora. No hospital tem Guarda Municipal, o que se imagina é que nesse ambiente a Guarda e a força de vigilância que é contratatada pela Prefeitura resguarda a segurança pública dentro do seu hospital. Nossa tarefa é investigar, identificar exatamente a pessoa que cometeu e prendê-la".