Zelador decapitado no IJF deixa esposa gestante e filha de sete anos

A vítima atuava como zelador há mais de 10 anos na unidade de saúde. O suspeito do crime é um ex-funcionário, que entrou na unidade e cometeu o crime dentro da cozinha do hospital. Ele foi preso horas depois. De acordo com a Polícia, o crime teria sido cometido porque o suspeito tinha ciúmes da namorada .

A família, em meio à tragédia, teme pelo futuro das crianças do zelador, pois ele seria o principal provedor de renda da casa. “Qual vai ser o futuro dos meus sobrinhos?”

Francisca ainda lamentou a exposição do caso em meio a uma briga política e demonstrou indignação pelas farpas trocadas entre o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), diante de um momento de luto.



“Eles não querem manchar a gestão deles com sangue de inocentes. Queremos que eles façam e cumpram o discurso que tanto falam. A gente só vê descaso e nota de pesar”, ressalta.

Questionado sobre as questões apontadas pela irmã de Mizael, a direção do IJF afirma que se solidariza com as famílias das vítimas. "Informamos que, minutos após a ocorrência, parentes dos funcionários terceirizados foram acolhidos pelas equipes de assistência do hospital e também pelos membros da gestão da unidade no decorrer do dia. Seguimos prestando atendimento psicológico aos demais funcionários abalados com a situação. Recebemos o reforço de equipes da Guarda Municipal e estamos realinhando todos os protocolos de acesso e monitoramento das áreas de atendimento. Reiteramos ainda todo o apoio aos órgãos de segurança responsáveis pela investigação do caso".