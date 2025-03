IJF terá novos equipamentos de detecção de metal até próximo ano, diz superintendente

IJF: dois crimes brutais em menos de um ano / Crédito: FERNANDA BARROS

Após novos casos de violência no Instituto Doutor José Frota (IJF), cobranças pela segurança de pacientes e profissionais aumentaram. Riane Azevedo, superintendente da unidade, afirmou que novos equipamentos como portas com detecção de metal e esteiras com Raio X estão em processo de licitação. Segundo a gestora, aquisições devem estar em funcionamento, no máximo, no próximo ano.

Há duas semanas, após o assassinato de um homem na unidade, IJF voltou a usar detector de metais como uma das medidas de segurança. A vítima foi morta com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo dentro do equipamento.

Na época, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que IJF também deve utilizar reconhecimento facial para reforçar segurança. “Muitas medidas foram efetivadas ao longo desse tempo e mais efetivamente esse ano. Houve um avanço muito grande na colocação dessas 355 câmeras, uma sala de monitoramento onde fica 24 horas a gente observando tudo que acontece dentro do hospital. Além disso, também houve um aumento do efetivo da Guarda Municipal, saindo de 34 para 66”, detalhou a superintendente. IJF deve receber R$ 180 milhões do Governo Federal O IJF deverá receber R$ 180 milhões em recursos enviados pelo Ministério da Saúde (MS). A afirmação foi feita pelo novo titular da pasta federal, Alexandre Padilha, durante visita ao O POVO nesta quarta-feira, 19.

O anúncio de recursos para o IJF faz parte da agenda do ministro em Fortaleza que, neste feriado de São José, irá participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará.

Ainda conforme a superintendente do IJF, a quantia destina-se ao custeio do hospital e à expansão de procedimentos, visando diminuir filas de espera. Parte do valor é fixa, relacionada ao reconhecimento do IJF como centro de trauma de nível três, enquanto outra parte é variável, dependendo da quantidade de cirurgias e exames realizados.