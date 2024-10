Após casos de violência, Pirambu recebe reforço policial, diz secretário

Na região do Grande Pirambu atua a facção criminosa Comando Vermelho (CV), cujo chefe — identificado como Carlos Mateus da Silva Alencar, o “Skidum” ou Fiel” , de 29 anos — está escondido no Rio de Janeiro, informação confirmada pelo próprio secretário. Ele consta na lista dos Mais Procurados elaborada pela SSPDS.

Além disso, o CV também matou o comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, no último dia 11 de outubro . Além da execução, a facção ordenou, dias depois, o saqueamento do estabelecimento mantido pela vítima no Pirambu.

Um suspeito do crime foi identificado, mas ainda não foi localizado pelas Forças de Segurança. O POVO apurou que a motivação do crime ainda não está esclarecida, mas existem algumas linhas de investigação. Uma delas aponta para a proximidade do comerciante com policiais militares que trabalham na região, para quem Pedro oferecia espontaneamente lanches.

Além disso, testemunhas afirmaram que, em 1º de fevereiro deste ano, criminosos dispararam contra o comércio para obrigar a vítima a fechar o estabelecimento em virtude da morte de uma liderança da facção na região.



Apesar disso, não foi registrado que Pedro vinha recebendo ameaças. Horas antes da morte do comerciante, o ex-PM José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves havia sido morto também no Pirambu. Também este crime segue em investigação sem suspeitos presos.